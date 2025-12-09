El Rayo, inmerso en tres competiciones, no gana en Liga desde octubre

El Rayo Vallecano, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, atraviesa un bache en Liga durante una temporada en ... la que permanece inmerso en tres competiciones al jugar la Conference League. El conjunto de la franja ganó por última vez en el campeonato regular al Alavés en Vallecas el pasado 26 de octubre, y desde entonces acumula tres empates y dos derrotas; una de las tablas, eso sí, con el Real Madrid en casa. Permanece en mitad de la clasificación, con cinco puntos de margen sobre los puestos de descenso.

Al Rayo le costó ganar también en la Copa del Rey al Real Ávila de Segunda RFEF, con goles sobre la bocina tanto de Isi Palazón para forzar la próroga como de Álvaro García para superar la eliminatoria definitivamente. En la ronda anterior sí le endosó un 'set' al Yuncos de Preferente. En la Conference, por su parte, lleva dos victorias en cuatro partidos.

Iñigo Pérez recogió como entrenador la bandera que le legó Andoni Iraola, del que fue segundo antes de su marcha al Bournemouth de la Premier League como artífice tanto del ascenso de 2021 vía 'play off' como de las dos permanencias posteriores tras la segunda etapa del exrojiblanco Paco Jémez en el club. Cinco meses aguantó en el cargo Francisco de por medio.

Historial en el torneo

El Rayo viene de alcanzar los octavos de final de la Copa del Rey en las dos últimas ediciones. La temporada pasada lo apeó la Real Sociedad y la anterior, el Girona; antes dejaron atrás a Racing de Ferrol, Unionistas de Salamanca y Villamuriel, en la 2024/25, y a Huesca, Yeclano Deportivo y Atlético de Lugones, en la 2023/24. Sí lo tumbó en dieciseisavos y como rival de Segunda división además el Sporting en la previa.