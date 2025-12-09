Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Rayo celebra uno de sus goles en Ávila por la ronda anterior en la Copa. EFE

Rival del Granada CF en la Copa del Rey

El Rayo, inmerso en tres competiciones, no gana en Liga desde octubre

El conjunto de la franja sufrió hasta para forzar la prórroga con el Real Ávila de Tercera RFEF

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:11

El Rayo Vallecano, rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, atraviesa un bache en Liga durante una temporada en ... la que permanece inmerso en tres competiciones al jugar la Conference League. El conjunto de la franja ganó por última vez en el campeonato regular al Alavés en Vallecas el pasado 26 de octubre, y desde entonces acumula tres empates y dos derrotas; una de las tablas, eso sí, con el Real Madrid en casa. Permanece en mitad de la clasificación, con cinco puntos de margen sobre los puestos de descenso.

