Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

«La importancia de dejar la portería a cero»

El periodista de IDEAL Rafael Lamelas analiza la primera victoria del Granada en el campeonato

Rafael Lamelas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:17

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  3. 3 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  4. 4 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  6. 6 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol
  7. 7 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  8. 8

    La vida universitaria busca una ruta lowcost
  9. 9 Rescatan en helicóptero a un senderista tras una caída de 15 metros en Trevélez
  10. 10 Los pronósticos hablan de posibles lluvias durante la procesión de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La importancia de dejar la portería a cero»