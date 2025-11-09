El implacable peso de la necesidad

La heráldica cuenta cada vez menos en esta disparatada Liga Hypermotion, con clubes con solera pasando las de Caín. Que se lo digan a Granada ... y Zaragoza, penúltimo y último clasificados, los dos con historial sobrado en Primera división, los maños con títulos en las vitrinas incluso. El peso de la historia pasa a un segundo plano cuando acucian las crisis, sean institucionales, económicas o de ambos tipos. En Los Cármenes se dirime algo más que un pleito. No es concluyente, pero el que tropiece tendrá serios motivos de preocupación. Algunos de abajo, como la Real Sociedad B o el Mirandés, han reaccionado. El corte de la salvación se eleva. Ganar es una obligación.

Solo con las «sensaciones», a las que tanto apela Pacheta, no se sobrevive. El técnico burgalés se ha enfrentado a retos muy serios esta temporada. Primero, a una cadena de errores no forzados que provocaban que el equipo acabara cada encuentro con un futbolista menos. Segundo, una profusión de goles encajados ante los que logró que se cerrara el grifo hasta Valladolid. Tercero, afilar a Jorge Pascual, que lleva dos partidos marcando, tanto en Copa como en Liga. Sin embargo, que su único delantero nato se estrenara en competición regular no le llevó al triunfo pese a que, paradójicamente, los rojiblancos posiblemente disputarán su mejor media hora de la campaña fuera de su estadio en Pucela.

El Granada parece aprender a golpes, pero ha de reaccionar ya porque está lleno de chichones. No caben excusas, ni siquiera arbitrales, en el choque de este domingo. El escudo del león puede infundir respeto y el Zaragoza presenta ciertos nombres a reseñar en su alineación, pero si los nazaríes tampoco se imponen en el pulso actual es que sus problemas son más graves que los diagnosticados.

Pacheta tendrá que romper su 'once' de gala. Por problemas físicos, Pau Casadesús no podrá actuar, de manera que el Granada regresará a la retaguardia del comienzo de curso, con Oscar de lateral diestro, Manu Lama y Loïc Williams como centrales y Diallo de lateral zurdo. Loïc no sale de titular en Liga desde la jornada 5, en la derrota con el Leganés en Los Cármenes. Contó en algunos cierres, pero será su retorno a la alineación, en la que ya estuvo en la Copa. El valenciano querrá reivindicarse.

En el resto de sectores, los mismos de siempre, porque el plan A le funciona bastante bien al preparador burgalés. La confusión se sucede tras los descansos, cuando el contrario mueve el banquillo y Pacheta indaga en pos de soluciones, que no le funcionan. En ataque, son habas contadas porque Bouldini sigue lesionado. Quizás Arnaiz pueda ser una solución de refresco, visto que Pablo Sáenz o Rodelas no terminan de aprovechar sus oportunidades como revulsivos.

El sueño de todo granadinista es tener una tarde tranquila en la que su equipo cumpla el pronóstico ante un adversario que no levanta cabeza de momento ni con cambio de entrenador. Sin embargo, los que conocen la casa del Zaidín saben que se abonan a la incertidumbre. Cuanto más previsible parece algo, los guionistas de Segunda división conspiran para sembrar el desconcierto. Pacheta está convencido de que los suyos avanzan por el camino correcto, pero quizás lo hacen a pasitos, no esprintando como el resto. Toca correr más.