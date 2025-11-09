Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye intenta meter un centro ante Javi Sánchez, del Valladolid, en el último partido. LOF

Granada - Zaragoza | La previa

El implacable peso de la necesidad

Granada y Zaragoza, penúltimo y último clasificados, tratan de salir de sus particulares crisis con un triunfo que les acerque a la zona de salvación

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La heráldica cuenta cada vez menos en esta disparatada Liga Hypermotion, con clubes con solera pasando las de Caín. Que se lo digan a Granada ... y Zaragoza, penúltimo y último clasificados, los dos con historial sobrado en Primera división, los maños con títulos en las vitrinas incluso. El peso de la historia pasa a un segundo plano cuando acucian las crisis, sean institucionales, económicas o de ambos tipos. En Los Cármenes se dirime algo más que un pleito. No es concluyente, pero el que tropiece tendrá serios motivos de preocupación. Algunos de abajo, como la Real Sociedad B o el Mirandés, han reaccionado. El corte de la salvación se eleva. Ganar es una obligación.

