Rafael Lamelas Granada Martes, 15 de abril 2025, 11:41

La ilusión vuelve a calar entre los aficionados del Granada tras el buen resultado del equipo en Albacete. Si en el desplazamiento al Carlos Belmonte ya hubo más de 600 seguidores, entre los que compraron sus entradas para la zona visitante y los que sacaron su pase en otros sectores del estadio manchego, ahora se espera una gran afluencia a Cartagena. La expectación se percibe por la amplia venta online de pases, aunque todavía hay un buen puñado de hinchas que prefieren el método tradicional y adquirir sus tickets en las taquillas de Los Cármenes.

Varias decenas de granadinistas pasaron por el estadio rojiblanco para asegurar su presencia en Cartagonova, también con la esperanza de tener una plaza en los buses fletados, con el club en busca de más vehículos con el afán de que nadie se quede al final del asiento. Entre los pacientes que aguardaron en la cola, Pedro Olivas, estudiante de electromecánica de maquinarias, a lo que se dedica también por las tardes. Llegó a las 6.40 y se fue con el 'premio' bajo el brazo. «No me podía quedar sin entrada», asegura. Al no tener el abono de forma online, no se quiso complicar y prefirió la adquisición física de la entrada, aunque esta llegará a su correo electrónico. «Pasé un poco de frío, empezó a llover, pero luego la cosa se quedó más apacible», comenta. No estuvo en Albacete, pero en Cartagena sí. «No descarto siquiera el ascenso directo», subraya. «Tengo fe», dice este entusiasta del juego de Gonzalo Villar.

Todo el mundo se fue satisfecho. El entorno vuelve a confiar en su equipo.

