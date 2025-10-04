Iker García, en la lista como tercer portero del Granada

ConvocatoriaIker García, en la lista como tercer portero del Granada
23 futbolistas en la citación de Pacheta
Sábado, 4 de octubre 2025, 18:18
Iker García, portero titular del Recreativo Granada, es la principal novedad de la convocatoria de Pacheta para el partido el Granada con la Real Sociedad ... B en Los Cármenes (21 horas). El meta será la tercera opción bajo palos, al ser compatible su presencia en el banquillo con jugar este domingo con el filial rojiblanco en Motril.
Los demás son los mismos que viajaron a Huesca debido a que el plantel no tiene bajas ni por sanción ni por lesión. Queda por ver qué variaciones experimentará el once inicial, con la presumible presencia de Moha Bouldini por Jorge Pascual.
Los convocados son los siguientes:
Porteros: Luca Zidane, Ander Astralaga e Iker García.
Defensas: Pau Casadesús, Oscar Naasei, Hormigo, Manu Lama, Loïc Williams y Diallo.
Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Pedro Alemañ, Manu Trigueros, Martin Hongla, Álex Sola, Faye, Pablo Sáenz, Rodelas, Gagnidze y Samu Cortés.
Delanteros: Bouldini, Jorge Pascual y Arnaiz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión