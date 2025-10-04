Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iker García, en la lista como tercer portero del Granada

23 futbolistas en la citación de Pacheta

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:18

Iker García, portero titular del Recreativo Granada, es la principal novedad de la convocatoria de Pacheta para el partido el Granada con la Real Sociedad ... B en Los Cármenes (21 horas). El meta será la tercera opción bajo palos, al ser compatible su presencia en el banquillo con jugar este domingo con el filial rojiblanco en Motril.

