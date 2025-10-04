Iker García, en la lista como tercer portero del Granada

Iker García, portero titular del Recreativo Granada, es la principal novedad de la convocatoria de Pacheta para el partido el Granada con la Real Sociedad ... B en Los Cármenes (21 horas). El meta será la tercera opción bajo palos, al ser compatible su presencia en el banquillo con jugar este domingo con el filial rojiblanco en Motril.

Los demás son los mismos que viajaron a Huesca debido a que el plantel no tiene bajas ni por sanción ni por lesión. Queda por ver qué variaciones experimentará el once inicial, con la presumible presencia de Moha Bouldini por Jorge Pascual.

Los convocados son los siguientes:

Porteros: Luca Zidane, Ander Astralaga e Iker García.

Defensas: Pau Casadesús, Oscar Naasei, Hormigo, Manu Lama, Loïc Williams y Diallo.

Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Pedro Alemañ, Manu Trigueros, Martin Hongla, Álex Sola, Faye, Pablo Sáenz, Rodelas, Gagnidze y Samu Cortés.

Delanteros: Bouldini, Jorge Pascual y Arnaiz.