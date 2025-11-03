Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Hormigo, a la derecha, se retira expulsado de Valladolid. LOF
Sancionado en el Granada

Hormigo acaba expulsado tras un 'beso' de Alejo

El lateral izquierdo agredió al futbolista que le provocó y será baja contra el Zaragoza

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:30

Comenta

Diego Hormigo fue expulsado con tarjeta roja directa por una agresión sobre Iván Alejo durante los últimos minutos de la derrota del Granada en Valladolid. ... El lateral izquierdo cayó en la provocación del lateral pucelano, que pareció darle un beso en la cara tras un rifirrafe previo, y este rodó por el césped tras un ligero impacto sobre el cuello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hormigo acaba expulsado tras un 'beso' de Alejo

Hormigo acaba expulsado tras un &#039;beso&#039; de Alejo