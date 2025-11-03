Hormigo acaba expulsado tras un 'beso' de Alejo
El lateral izquierdo agredió al futbolista que le provocó y será baja contra el Zaragoza
Granada
Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:30
Diego Hormigo fue expulsado con tarjeta roja directa por una agresión sobre Iván Alejo durante los últimos minutos de la derrota del Granada en Valladolid. ... El lateral izquierdo cayó en la provocación del lateral pucelano, que pareció darle un beso en la cara tras un rifirrafe previo, y este rodó por el césped tras un ligero impacto sobre el cuello.
Hormigo había sustituido a Baïla Diallo tras aquejar este calambres y será baja contra el Zaragoza en Los Cármenes el domingo que viene. Además, también fue expulsado un miembro del cuerpo técnico del Granada.
