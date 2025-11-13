Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Designación

Ya hay horario para la visita a Gijón del Granada

Corresponde a la jornada número 18

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

Ya se conoce el horario de la visita del Granada CF a Gijón para medirse al Sporting. Corresponde a la jornada 18. El partido se ... celebrará el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  7. 7 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  8. 8 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  9. 9 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  10. 10 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya hay horario para la visita a Gijón del Granada

Ya hay horario para la visita a Gijón del Granada