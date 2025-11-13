Ya hay horario para la visita a Gijón del Granada

DesignaciónYa hay horario para la visita a Gijón del Granada
Corresponde a la jornada número 18
Granada
Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:18
Ya se conoce el horario de la visita del Granada CF a Gijón para medirse al Sporting. Corresponde a la jornada 18. El partido se ... celebrará el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas.
Antes de este compromiso, los rojiblancos visitarán este sábado al Racing de Santander (21 horas). La semana siguiente, el 22 de noviembre (21 horas), el derbi en Los Cármenes ante el Córdoba. El sábado 29, a las 16.15, desplazamiento a León para medirse a la Cultural. Entre semana, el jueves 4 a las 22 horas, Copa del Rey en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. El domingo 7 de diciembre, a las 21 horas, Granada - Ceuta.
