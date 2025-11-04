Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Recreativo celebran un gol en la Ciudad Deportiva del Granada. José Miguel Baldomero
Filial del Granada

El Recreativo jugará en casa mientras lo hacen también el primer equipo y el Covirán

El final de su partido contra el Torre del Mar coincidirá con el principio de la visita del Zaragoza a Los Cármenes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:15

El partido del Recreativo Granada en casa este domingo coincidirá con el del primer equipo en Los Cármenes así como con el Covirán de baloncesto ... también en el Zaidín. El filial rojiblanco en Tercera RFEF recibirá al Torre del Mar a las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva del club, de manera simultánea al duelo en el Palacio de los Deportes con el Valencia, y sus últimos minutos coincidirán con los primeros del encuentro también en el Zaidín con el Zaragoza.

