Ya se conoce cuándo recibirá el Granada al Córdoba

El Granada recibirá al Córdoba el sábado 22 de noviembre a las 21 horas, según anunció este jueves LaLiga, con motivo de la decimoquinta jornada de competición en Segunda división. Los rojiblancos disputarán su segundo derbi andaluz de la temporada en Los Cármenes con el conjunto califa, tras recibir ya al Cádiz este sábado y empatar en Málaga. El partido televisado en abierto de la jornada, no obstante, será el Eibar-Zaragoza por Gol.

Como ya pasó para el derbi de este sábado con el Cádiz, con dos días más de descanso, el Granada podrá preparar con más tiempo que su rival este nuevo duelo regional. Los rojiblancos visitarán al Racing el sábado 15 a las 21 horas, mientras que los blanquiverdes recibirán al Deportivo de La Coruña al día siguiente a las 18.30. Un solitario gol de Siren Diao sobre la bocina decantó el último precedente, del curso pasado, tras la expulsión de Théo Zidane antes del descanso.