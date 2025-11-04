Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubén Díez bota un saque de esquina en Córdoba. Ceuta

Horario

Ya se conoce cuándo recibirá el Granada al Ceuta

La última visita del equipo caballa a Los Cármenes fue en 2010

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

El Granada recibirá al Ceuta el domingo 7 de diciembre a las 21 horas con motivo de la decimoséptima jornada del campeonato en Segunda división, ... según anunció este martes LaLiga. Los rojiblancos afrontarán este partido con un descanso prácticamente idéntico al de su rival al visitar a la Cultural Leonesa el sábado anterior a las 16.15h mientras que el equipo caballa recibirá en el turno anterior de ese mismo día al Burgos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ya se conoce cuándo recibirá el Granada al Ceuta

Ya se conoce cuándo recibirá el Granada al Ceuta