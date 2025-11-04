Ya se conoce cuándo recibirá el Granada al Ceuta

HorarioYa se conoce cuándo recibirá el Granada al Ceuta
La última visita del equipo caballa a Los Cármenes fue en 2010
Granada
Martes, 4 de noviembre 2025, 11:58
El Granada recibirá al Ceuta el domingo 7 de diciembre a las 21 horas con motivo de la decimoséptima jornada del campeonato en Segunda división, ... según anunció este martes LaLiga. Los rojiblancos afrontarán este partido con un descanso prácticamente idéntico al de su rival al visitar a la Cultural Leonesa el sábado anterior a las 16.15h mientras que el equipo caballa recibirá en el turno anterior de ese mismo día al Burgos.
La última visita del Ceuta a Los Cármenes ocurrió en febrero de 2010, con ambos equipos en Segunda B. Los rojiblancos, todavía con Miguel Ángel Álvarez Tomé como entrenador, ganaron por 2-1 con tantos de Dani Benítez y Tariq de penalti. Los caballas, equipo revelación de la categoría de plata ahora mismo, sí ganaron en 2004 por un partido de Copa del Rey.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión