Ya se conoce cuándo jugará el Granada CF su primer partido en 2026

El Granada inaugurará su 2026 competitivo con el derbi andaluz en Almería el sábado 3 de enero a las 16.15 horas. Los rojiblancos empezarán ... el nuevo año con un duelo de rivalidad regional y el previsible desplazamiento de cientos de sus aficionados.

El Almería, que viene de caer eliminado de la Copa del Rey con el Eldense recién descendido a Primera RFEF, jugará su último encuentro en 2025 en Málaga por otro derbi andaluz precisamente el domingo 21 de diciembre a las 14 horas. El Granada, por su parte, visitará al Sporting el día anterior a las 16.15h.

Los rojiblancos llevan diez derbis sin ganar en la localidad vecina; el último, la temporada pasada, al remontar los indálicos un gol de Myrto Uzuni.