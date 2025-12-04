Ya se conoce cuándo jugará el Granada CF su primer partido en 2026

Derbi en AlmeríaYa se conoce cuándo jugará el Granada CF su primer partido en 2026
Los rojiblancos inaugurarán el nuevo año el sábado 3 de enero a las 16.15 horas
Granada
Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:50
El Granada inaugurará su 2026 competitivo con el derbi andaluz en Almería el sábado 3 de enero a las 16.15 horas. Los rojiblancos empezarán ... el nuevo año con un duelo de rivalidad regional y el previsible desplazamiento de cientos de sus aficionados.
El Almería, que viene de caer eliminado de la Copa del Rey con el Eldense recién descendido a Primera RFEF, jugará su último encuentro en 2025 en Málaga por otro derbi andaluz precisamente el domingo 21 de diciembre a las 14 horas. El Granada, por su parte, visitará al Sporting el día anterior a las 16.15h.
Los rojiblancos llevan diez derbis sin ganar en la localidad vecina; el último, la temporada pasada, al remontar los indálicos un gol de Myrto Uzuni.
