Myrto Uzuni fue capitán en la última visita del Granada al Almería y marcó. José Miguel Baldomero

Derbi en Almería

Ya se conoce cuándo jugará el Granada CF su primer partido en 2026

Los rojiblancos inaugurarán el nuevo año el sábado 3 de enero a las 16.15 horas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

El Granada inaugurará su 2026 competitivo con el derbi andaluz en Almería el sábado 3 de enero a las 16.15 horas. Los rojiblancos empezarán ... el nuevo año con un duelo de rivalidad regional y el previsible desplazamiento de cientos de sus aficionados.

