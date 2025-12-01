Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martin Hongla, el día que retornó a Granada en esta segunda etapa. Pepe Marín

Granada CF

Hongla se queda fuera de la lista de Camerún para la Copa de África

La federación de su país emite ya una lista con 28 futbolistas en la que no está el mediocentro del Granada, ahora lesionado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:06

Comenta

Martin Hongla se ha quedado fuera de la lista de Camerún para la Copa de África. La federación de su país desveló este mismo lunes ... el grupo de convocados, con 28 futbolistas en total, entre ellos jugadores en el campeonato español como Boyomo, Etta Eyong o Soko, pero no el mediocentro del Granada, baja en el último partido de los rojiblancos por unas molestias en la rodilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  4. 4 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  5. 5 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  6. 6 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  7. 7

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  8. 8 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  9. 9 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  10. 10 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hongla se queda fuera de la lista de Camerún para la Copa de África

Hongla se queda fuera de la lista de Camerún para la Copa de África