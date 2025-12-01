Hongla se queda fuera de la lista de Camerún para la Copa de África

Martin Hongla se ha quedado fuera de la lista de Camerún para la Copa de África. La federación de su país desveló este mismo lunes ... el grupo de convocados, con 28 futbolistas en total, entre ellos jugadores en el campeonato español como Boyomo, Etta Eyong o Soko, pero no el mediocentro del Granada, baja en el último partido de los rojiblancos por unas molestias en la rodilla.

Hongla había ido a todas las citaciones de Camerún hasta la fecha. De hecho, a pesar de llevar muchas semanas sin actuar con los rojiblancos, sí tuvo minutos en la segunda parte del enfrentamiento entre su país y República Democrática del Congo, en semifinales de la repesca por una plaza en el próximo Mundial de EE UU. Sin embargo, Camerún perdió y se quedó sin sitio en la competición. Para la Copa Africana de Naciones sí estaba ya clasificada, pero la sorpresa llegó cuando David Pagou le deja fuera de un listado difundido con mucha antelación.

La última vez que participó en una cita del Granada fue el pasado 28 de septiembre, en la segunda mitad de un partido que concluyó con victoria nazarí por 0-1. Desde entonces, apariciones en el banquillo y poco más. En las citas más recientes, ni siquiera calentó. Con el Córdoba fue suplente y unos días después se supo que tenía un problema en la rodllla.

El caso de Hongla es una patata caliente en la entidad. Tiene un salario 'top' y en la entidad le han pretendido vender desde el verano, sin éxito. La negativa del propio futbolista truncó su salida al Aris de Salónica en el periodo estival y luego al Rubin Kazán, ya con el mercado español cerrado, pero no el ruso. En Granada le quiere sacar en el próximo mercado invernal, pero sin 'escaparate' competitivo la situación se complica mucho más. El club necesita liberar margen económico, pero no es nada sencillo.