Hongla, Loïc y Diallo, bajas del último entrenamiento

El Granada celebró su última sesión de entrenamiento en su ciudad deportiva con tres ausencias: Martin Hongla, Loïc Williams y Baïla Diallo. El primero de ... ellos lleva ya dos días sin ejercitarse a pleno rendimiento mientras sigue en la rampa de salida en este mercado veraniego que concluye el lunes a las 23.59 horas. El segundo gestionó cargas al estar sancionado de cara al encuentro de este domingo contra el Mirandés (21.30 horas; Los Cármenes). El segundo permanece lesionado, aunque no se haya difundido parte médico oficial, y aún le quedan unas tres semanas para volver a al actividad como poco.

De momento, no hay más oferta formal por Hongla que la del Aris de Salónica, pero el camerunés no se quiere ir a Grecia, a la espera de otras tentativas, que no aparecen. En cualquier caso, ya será baja para el encuentro del próximo fin de semana en Málaga debido a la convocatoria de su selección. Tampoco estará el portero Ander Astralaga, citado por el combinado español sub 21, ni Gael Joel, que irá con Guinea Ecuatorial.

Por lo demás, la principal novedad de la jornada fue la presencia como uno más de Mohamed Bouldini, el último fichaje rojiblanco, que ya está inscrito en LaLiga 'sustitución' de Stoichkov, quien recala en el Deportivo de la Coruña en un intercambio de cesiones. Sí trabajó con normalidad Shon Weissman, cuyo futuro también es incierto.

Pacheta trabajó con el resto de componentes, incluido la mayoría de recreativistas, aunque esta vez no participó Mario Jiménez, que tuvo minutos el día de antes en el amistoso del filial en Churriana.