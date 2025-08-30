Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bouldini observa a Arnaiz. Ariel C. Rojas

Granada CF

Hongla, Loïc y Diallo, bajas del último entrenamiento

El camerunés sigue en la rampa de salida, el central está sancionado y el lateral, lesionado. Bouldini, ya inscrito, participa como uno más

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:34

El Granada celebró su última sesión de entrenamiento en su ciudad deportiva con tres ausencias: Martin Hongla, Loïc Williams y Baïla Diallo. El primero de ... ellos lleva ya dos días sin ejercitarse a pleno rendimiento mientras sigue en la rampa de salida en este mercado veraniego que concluye el lunes a las 23.59 horas. El segundo gestionó cargas al estar sancionado de cara al encuentro de este domingo contra el Mirandés (21.30 horas; Los Cármenes). El segundo permanece lesionado, aunque no se haya difundido parte médico oficial, y aún le quedan unas tres semanas para volver a al actividad como poco.

