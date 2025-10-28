Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla.

Martin Hongla. Pepe Marín

Granada CF

Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Pacheta desplaza a 22 futbolistas, entre los que están los recreativistas Mario Gambín, Gael Joel y Flores

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Villarreal. Enviado especial

Martes, 28 de octubre 2025, 17:43

Comenta

Martin Hongla se quedó fuera de la convocatoria del Granada por decisión técnica, confirmó oficialmente el club rojiblanco. El centrocampista camerunés, que tuvo un pie ... fuera tanto en el pasado mercado veraniego como mientras estuvo abierto el 'bazar' en Rusia, cuando no aceptó las condiciones inicialmente pactadas para su salida, entra ahora en un bucle de difícil solución en vista de su actitud. Pese a ser uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, su apatía es notoria. Ya se perdió la salida a Andorra por unas supuestas molestias y ni siquiera calentó en el encuentro de la pasada jornada ante el Cádiz.

