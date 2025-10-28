Hongla, fuera de la convocatoria por decisión técnica

Martin Hongla se quedó fuera de la convocatoria del Granada por decisión técnica, confirmó oficialmente el club rojiblanco. El centrocampista camerunés, que tuvo un pie ... fuera tanto en el pasado mercado veraniego como mientras estuvo abierto el 'bazar' en Rusia, cuando no aceptó las condiciones inicialmente pactadas para su salida, entra ahora en un bucle de difícil solución en vista de su actitud. Pese a ser uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, su apatía es notoria. Ya se perdió la salida a Andorra por unas supuestas molestias y ni siquiera calentó en el encuentro de la pasada jornada ante el Cádiz.

Ahora, cuando se abría una ventana de oportunidad en la Copa del Rey, Pacheta ha tenido que prescindir de él ante su falta de implicación. Queda por comprobar si habrá manera de solucionar esto o si al club le tocará esperar a un posible traspaso en el mercado invernal. Mientras tanto, quedará por comprobar si, en estas circunstancias, sigue contando para el seleccionador de Camerún, ya sea en las fechas FIFA de noviembre, en la eliminatoria clave para meterse el próximo Mundial en 2026, como para participar en la Copa de África, que arranca a finales de diciembre.

Por lo demás, Pacheta desplazó a los disponibles, menos el lesionado Bouldini, con varios recreativistas como Gambín, Gael Joel o Flores, aparte de los habituales Rodelas y Oscar Naasei.