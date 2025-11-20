La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Ángel Mengíbar Granada Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

Junto a los granadinistas reconocidos por la entidad figuró Antonio García tras sus 25 años recién cumplidos como abonado en Los Cármenes. Heredó la fiebre rojiblanca de su padre, también Antonio García, quien le acompañó a recibir su insignia plateada. Entre cerveza y cerveza, al aficionado se le 'escapó' una de sus mejores anécdotas al servicio del club de sus amores.

Todavía en su veintena, Antonio consiguió vivir una noche histórica desde las entrañas del Granada. Concretamente, aquel equipo que obró el milagro de la salvación tras una agónica última jornada en Vallecas el curso de su vuelta a Primera –la 11/12–.

«Nos marcó Tamudo en el último suspiro para darle la permanencia al Rayo. Nosotros estábamos en Segunda, pero Falcao nos salvó con aquel gol al Villarreal. Hubo una invasión de campo por parte de la gente del Rayo. Mientras tanto, yo me asomé al banquillo del Granada y vi un peto naranja», relató a este diario. El resto es historia.

«Comprobé que miembros del 'staff' de Abel Resino lucían dicho peto, así que ni me lo pensé. Bajé al césped y me colé en el vestuario. Acabé agarrado a jugadores como Ighalo, Carlos Martins o Franco Jara. ¡Hasta hicimos la conga!», recordó entre carcajadas, aunque habrá quien no crea sus andanzas.

En el recién estrenado documental 'Dani Benítez, el sueño perdido', de Movistar, aparecen aquellas imágenes de la fiesta granadinista por la permanencia en el interior del vestuario. En efecto, junto a los héroes rojiblancos aparece un joven con pelo largo y un peto que no se lo quitaría en toda la noche.

«Me grabaron las cámaras como si fuese un fisioterapeuta más del equipo. Jamás lo olvidaré», reconoció mientras mostraba su invitación para el evento. «Para este sí que me he portado bien», finalizó.

Reporta un error