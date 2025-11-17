El Hércules destituye al exrojiblanco Rubén Torrecilla

El Hércules, de Primera RFEF, anunció la destitución de Rubén Torrecilla. El entrenador natural de Plasencia, que llegó a entrenar al Granada en Primera división, ... cae de su puesto pese a mantener al conjunto alicantino fuera del descenso en la tercera categoría.

Concretamente, el Hércules marcha décimo cuarto en Primera RFEF con 14 puntos tras cosechar cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas en este primer tramo del campeonato. Torrecilla ascendió a los blanquiazules al tercer escalón del fútbol español en 2024, además de lograr la permanencia en el mismo el último curso. Su sustituto será el valenciano Beto Company.

«El Hércules agradece a Rubén Torrecilla su esfuerzo, profesionalidad y dedicación durante los más de dos años al frente de nuestro equipo. Su compromiso con el club y su trabajo diario han sido muy valorados por todos, y siempre será recordado por su contribución al desarrollo del equipo, así como el ansiado ascenso a Primera RFEF. Alicante siempre será tu casa», expresó el club en una nota.

Torrecilla arrancó su andadura como entrenador en la provincia de Granada dirigiendo al Cubillas en 2016. De ahí pasó a la campaña siguiente al fútbol base del Granada. Entrenó al Juvenil antes de promocionar al Recreativo en Segunda B y Segunda RFEF entre 2021 y 2022, cuando recibió la llamada del primer equipo para sustituir al cesado Robert Moreno. Estuvo al frente del banquillo como interino un total de cinco jornadas entre marzo y abril, de las que consiguió una única victoria en Mendizorroza por 2-3 antes de la llegada de Aitor Karanka, que concluyó un fatídico curso que conllevó el descenso a Segunda.