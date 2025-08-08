El hastío perdura antes del arranque

El hastío perdura entre el granadinismo. Lejos de dejarse llevar por el arranque de una nueva temporada con ilusiones renovadas, el global de la afición ... rojiblanca se encuentra sumido en la desidia, como si no hubiese pasado página tras el varapalo de Santander de la última jornada del curso pasado. Así lo manifiestan estos días numerosos seguidores del club en redes sociales, descontentos con la pretemporada tras los primeros fichajes, tan solo tres amistosos disputados y las flamantes novedades en cuanto a la presentación del equipo.

El Trofeo Ciudad de Granada, habitual primer contacto con el cuadro nazarí cada verano, fue la gota que colmó el vaso de la parroquia. El elevado importe de las entradas para asistir al partido contra el Al-Ain emiratí –entre 30 y 60 euros– sorprendió a la parroquia nazarí al completo, sobre todo a tenor de los precios populares de anteriores ediciones. El rival no es excusa, ya que el público granadino no se interesa demasiado por el fútbol de Oriente Medio. Como mucho, sí por alguna estrella internacional inmersa en una exótica última aventura antes de su retirada, pero no se trata del caso en cuestión.

Ni siquiera el regreso de toda una leyenda rojiblanca como Odion Ighalo a Los Cármenes llevó aparejado tales importes en el trofeo de 2024, con entradas que oscilaron entre 12 y 20 euros. El incremento de este año afectará a la afluencia de público de manera indudable, una medida incomprensible ante la oportunidad perdida de fomentar la comunión entre equipo e hinchada en los tiempos que corren.

Sin justificación

Precisamente, no son los mejores. El rendimiento negativo del Granada sobre el terreno de juego a raíz del último descenso de Primera, sumado a algunas decisiones cuestionables de la entidad, provocó una fractura en el entorno que continúa sin cerrar. La principal, la subida de un 20% del coste de las renovaciones en los abonos para la presente temporada. Lo mismo ocurre con las nuevas altas, cuyo plazo no permitiría presenciar el amistoso en casa de manera gratuita como marcaron las condiciones a todas ellas al no poder disponer para entonces del carné. Otro golpe, por ahora, sin compensación.

Pese a no lograr la tan ansiada vuelta a la élite, el club encareció su cuantía sin justificación alguna. Al menos, sin una explicación formal de su cúpula ante los medios de comunicación. La directiva rojiblanca lleva sin comparecer públicamente desde el curso pasado. Ni siquiera para presentar a sus siete fichajes estivales hasta la fecha, por más que la regeneración del césped de Los Cármenes supusiese un cierto obstáculo para celebrar dichos actos. En el pasado ya tuvieron lugar algunas en la Ciudad Deportiva, una instalación más alejada de cara a movilizar público.

Silencio

Según pudo conocer IDEAL, la entidad sí estudia llevar a cabo alguna que otra presentación cara al público, quizá con varios futbolistas de una tacada. Eso sí, no está previsto que haga acto de presencia ningún miembro de la parcela deportiva. Tampoco de la cúpula principal. Esa incomparecencia de las personas con mayores responsabilidades dentro del club supone el principal punto de partida del enfado granadinista. Un silencio vinculado a la nula autocrítica y a la creencia de no tener que rendir cuentas por nada y ante nadie. Ni siquiera por una gestión con más sombras que luces en lo deportivo. Una situación que acrecienta el desapego y agota la paciencia en lugar de ganar tiempo.