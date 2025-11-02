Guillermo Almada apuesta por ganar al Granada en Zorrilla «por la vía que sea»

La eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey a manos del Club Portugalete, equipo de la quinta categoría del fútbol español, ha dejado ... una sensación de «vergüenza» interna de la que Guillermo Almada espera reponerse este lunes en Liga frente al Granada con un buen «manejo de las emociones». La consigna interna resulta clara: ganar a toda costa porque la crisis derivada del fiasco copero puede extenderse a la competición liguera si no hay un cortafuegos en forma de victoria. «Es un partido clave», concedió Almada durante su comparecencia en Zorrilla. «Vamos a encontrarnos con las mayores dificultades, pero debemos reencontrarnos con la victoria en nuestra casa por la vía que sea. Intentaremos hacerlo jugando bien, pero si tenemos que emplear otras armas, deben estar a nuestra disposición para tratar de ganar porque precisamos sumar de tres», recalcó el entrenador del Real Valladolid.

Esa idea bien marcada de 'ganar como sea' y sin renunciar a todas las 'armas' posibles retrata una situación delicada para un equipo que ha mostrado destellos y cortocircuitos en Liga de manera alterna. Como sucede en cualquier situación de este tipo, el foco de los malos resultados se coloca directamente en el banquillo, pero Almada asegura no temer «nada» porque entiende que los proyectos pueden tardar en madurar, especialmente en plantillas remozadas y cargadas de juventud como la del Real Valladolid. «Yo vivo las 24 horas para el club. Me desvivo por los jugadores y estoy convencido del proyecto. Si en algún momento tengo una duda, seguramente me iré, pero no tengo ninguna. Cuando uno arma un proyecto nuevo, todos queremos que se encauce rápidamente. Me ha pasado en algunas instituciones que han prendido rápido y en otras ha llevado más tiempo. Vuelvo a insistir: somos entrenadores no magos, con un plantel en el que quedaron siete u ocho jugadores y vinieron muchos nuevos. No es una situación que hayan vivido muchos otros clubes con los que estamos compitiendo. Somos nosotros y algún caso más. Confiamos plenamente en el proyecto. Nos sentimos muy respaldados, primero por los jugadores, que son de los que dependemos. Luego, por el director deportivo y la propiedad. Estamos convencidos de que vamos a llegar a buen puerto, más allá de las dificultades y que son habituales en un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos, y donde muchos llegaron desfasados».

El Granada es un equipo «con buenos delanteros, que se desempeña con un fútbol rápido y mucho por la banda», en palabras de Almada. Sin embargo, el técnico del Real Valladolid lanza una frase que obliga a la reflexión: «Ya lo hemos visto en el partido de Copa del Rey entre semana. A veces los principales rivales somos nosotros mismos. Debemos seguir por la línea ascendente que teníamos, más allá que se nos ha dificultado mostrar todo lo bueno que veníamos haciendo antes del partido de Copa».