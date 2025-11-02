Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guillermo Almada, el pasado jueves. Rodrigo Jiménez

Próximo rival

Guillermo Almada apuesta por ganar al Granada en Zorrilla «por la vía que sea»

El técnico de los blanquivoletas dice que no alberga dudas sobre el proyecto y que se siente respaldado

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

La eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey a manos del Club Portugalete, equipo de la quinta categoría del fútbol español, ha dejado ... una sensación de «vergüenza» interna de la que Guillermo Almada espera reponerse este lunes en Liga frente al Granada con un buen «manejo de las emociones». La consigna interna resulta clara: ganar a toda costa porque la crisis derivada del fiasco copero puede extenderse a la competición liguera si no hay un cortafuegos en forma de victoria. «Es un partido clave», concedió Almada durante su comparecencia en Zorrilla. «Vamos a encontrarnos con las mayores dificultades, pero debemos reencontrarnos con la victoria en nuestra casa por la vía que sea. Intentaremos hacerlo jugando bien, pero si tenemos que emplear otras armas, deben estar a nuestra disposición para tratar de ganar porque precisamos sumar de tres», recalcó el entrenador del Real Valladolid.

