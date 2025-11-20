Un derbi con dos familias y cien amigos con el corazón partido

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Dos familias granadinas y más de cien amigos vivirán con el corazón partido el derbi con el Córdoba del sábado en Los Cármenes. Son los seres más queridos por Isma Ruiz y Dani Requena, los dos centrocampistas de la provincia que componen la sala de máquinas del conjunto califa, en ocasiones junto a uno de los hijos del mismísimo Zinedine Zidane: Théo, expulsado en el Zaidín la temporada pasada sin que esta vez pueda reencontrarse con su hermano Luca al encontrarse lesionado. Isma procede de Gójar y Dani, de Cenes de la Vega; y los dos pasaron por la cantera del Granada, aunque solo el primero pudiera llegar al primer equipo e incluso jugar la Europa League con Diego Martínez.

«Nuestros hijos lo darán todo por el Córdoba pero son granadinistas. Que jueguen aquí nos ilusiona mucho a todos, y a ellos sobre todo», aseguran los padres de Isma Ruiz y Dani Requena, que no se conocían todavía y a quienes IDEAL acompaña a comprar las entradas para el derbi junto a los amigos de sus hijos. Sonia y Antonio se sienten aún «alucinados como en una nube» con lo que les hace vivir el de Gójar, de vuelta al fútbol profesional tras dar un paso atrás a Primera RFEF después de su cesión en el Ibiza; y José Antonio y Raquel, especialmente felices al irse su niño a la cantera del Villarreal con doce años, aseguran que el de Cenes ni tan siquiera celebraría un gol si marcase. «El Granada no deja de ser el equipo de nuestra tierra, y les hace muy felices jugar en Los Cármenes aunque sea con el equipo rival», admiten.

La vuelta de Isma Ruiz a Los Cármenes resulta muy emocionante para sus padres. «No costó asumir que se fuera tan lejos en su día perteneciendo al Granada, y fue un palo, pero le vino bien para sumar nuevas experiencias en su vida. Monterrubio puso mucho empeño en ficharle para el Córdoba y nunca le había visto tan feliz como ahora, con tanta continuidad, aunque también estuviera contento aquí porque se hizo futbolista y triunfó al llegar al primer equipo», expresa Sonia.

No será menos especial la de Dani Requena para los suyos después de tantos años lejos de casa. «Estuvo dos temporadas en la cantera del Granada, como alevín después de todo un verano de pruebas en los campos de fútbol de Antonio Sánchez, después de haberle ganado con el Cenes. Por entonces jugaba de delantero y se hartaba de goles, pero ya en el Villarreal se pasó al centro del campo porque dio el estirón tarde y no podía con los centrales ya», rememora José Antonio, un padre orgulloso que desvela que a su hijo le apodaban 'el tsunami' en el pueblo «porque no podía estarse quieto con tanto nervio».

Isma Ruiz pasó por varios clubes del área metropolitana antes de asentarse en la cantera del Granada, pero Dani Requena se vio obligado a madurar siendo todavía un niño. «Se fue con otro granadino que luego lo dejó, Dani Delgado, pero lloró lo suyo», rememora Raquel. «Tuvo una época en la que lo pasó peor porque no jugaba y hasta le salieron ojeras de tanta lágrima; los psicólogos nos llamaron para tranquilizarnos», cuenta José Antonio. «No vivió ni Papá Noel ni los Reyes Magos con nosotros desde que se fue, de ahí el coraje que me da cuando en los bares dicen que demasiado ganan los futbolistas sin ver el sacrificio que tiene el camino hasta la élite también para los padres», abunda este. «¡La cuchara es lo que peor llevan de estar lejos!», bromea Sonia.

«Dani tiene la cabeza de su madre; yo no habría aguantado lo que él, aunque el fútbol le viniera por mí», asegura José Antonio. «Verle jugar en Los Cármenes es mi deseo de toda la vida; también yo quise ser futbolista de niño, y jugué en el viejo estadio la final del campeonato de los pueblos contra la ciudad, pero una lesión me obligó a dejarlo», cuenta el padre de Requena, miembro en su día de los colectivos 'Malayerba' y 'Sección Kolokón'.

Coincidir con otro granadino como Isma Ruiz en el Córdoba fue una de las grandes motivaciones de Dani Requena al firmar allí, además de la proximidad con Granada, pese a una oferta superior en lo económico del Ceuta para su cesión. «Congeniaron de maravilla y ya se vuelven juntos a menudo de hecho. También se entienden muy bien en el campo», se congratulan sus padres. El futbolista formado en la cantera del Villarreal estuvo allí con otros jugadores de la provincia como Víctor Moreno o Adri Ruiz –que todavía siguen allí– o Antonio Espigares –ahora en el Gil Vicente portugués– así como con el ahora rojiblanco Jorge Pascual. Sin embargo, una de sus amistades más especiales la mantiene con Sergio Rodelas desde sus inicios rojiblancos. Con Isma llegó a jugar en el Ogíjares el hermano mayor de Requena, Juan Carlos.

Una granja de mil ovejas

Tanto los padres de Isma Ruiz como los de Dani Requena presumen de hijos «muy familiares». El de Gójar, de hecho, todavía echa una mano en la granja familiar cuando puede. «Tenemos mil ovejas, pájaros, pavos, patos, ocas, un burro, dos poni y una cerdita; y le encantan. Cuando viene, desconecta y se queda con sus animales», señala Antonio, a quien ni tan siquiera le gusta el fútbol.

Ni unos ni otros disimulan que les encantaría que sus hijos volvieran al Granada algún día, más allá del agradecimiento al Córdoba y al Villarreal en el caso de Dani Requena. «Todos los granadinos que hay en el fútbol profesional harían un equipazo. Mi niño lo dice con la boca chica, pero claro que le gustaría venirse aquí», sostiene José Antonio. «Da coraje que haya canteranos fuera», lamenta Sonia. Todos dejan abierta la puerta «a lo que pueda pasar en el futuro, que nadie lo sabe». «Un entrenador le dijo a Isma hace años que el fútbol no es como empieza sino como acaba», concluye Antonio. Por lo pronto, sus amigos prometen recibirles como si fuera la final de la Champions aunque sea de rivales.

