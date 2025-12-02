«Migue Sierra demuestra que puede llegarse a lo más alto desde un club de barrio»

La Chana vivió una fiesta con el debut de Migue Sierra en Primera división con el Sevilla. «Demuestra que puede llegarse a lo más alto ... desde un club de barrio», presume José Molina, presidente del 'Estrellas' en el que se formó. «Destacaba muchísimo con respecto a los demás, aunque jugase con niños mayores, por la calidad exquisita de su pie zurdo. Y además era muy generoso; no por verse superior abusaba, y procuraba que también disfrutaran sus compañeros», rescata Fernando Pérez, que le entrenó durante tres temporadas allí.

«Era más pequeñito que sus rivales, pero todos le temían», rememora José Molina, que le descubrió cuando aún jugaba a fútbol sala. Migue Sierra ya jugó en Los Cármenes con el Estrellas Chana la fase final de una edición de la Copa COVAP siendo alevín. De aquel equipo salió también Kevlin Henry, ahora en la cantera del Villarreal. «También a él le veremos tarde o temprano en Primera», vaticina el presidente del club.

Sierra pasaría ya como cadete al Reino de Granada, donde Juanma López marca un punto de inflexión en su carrera con el confinamiento por la pandemia de coronavirus. «Siempre tuvo calidad, aunque aún le faltaran la fuerza y la velocidad que ahora tiene, pero es que al volver del encierro había crecido como veinte centímetros. Hacía jugadas imposibles, como Messi o Maradona, y luego tenía un golpeo diferencial para ganar los partidos por sí mismo aunque su equipo no jugara bien», le describe. «Siempre tuvo, además, la humildad y el amor por el juego como para que no le importase bajar una categoría si su club lo necesitaba; no se le caían los anillos», le agradece aún a día de hoy.

«Ojeadores de clubes importantes alucinaban al verle jugar y luego preguntaban de dónde venía; siempre tuvo el hándicap de no haber pasado por la cantera de un club profesional. No era uno de esos niños predestinados para llegar al fútbol profesional», remarca Juanma López. «Cada temporada subía dos o tres peldaños, y siempre conseguía replicar en la competición lo que hacía en los entrenamientos», subraya. Con el paso a juvenil, y a mitad de la temporada 2021/22, el entrenador insistió al Granada para que le diera una oportunidad por el convenio que ambos clubes tenían.

En el Granada

«Lo primero que pensamos fue por qué no había venido antes», reconoce Ignacio de Orbe, el entrenador que le tuvo aquel curso en el Juvenil B; en el 'A', que dirigía Milla, estaban Samu entre otros. «Debutó en Alhendín y remontamos un 2-0; venía de una categoría provincial, pero cambió el partido por completo. Tenía mucha personalidad para encarar pese a ser tan tímido», apunta, sorprendiéndole que luego acabara en el Cubillas de Albolote siendo el equipo 'C' de los rojiblancos por entonces.

Migue Sierra explotó como futbolista en 2024, durante la segunda vuelta del Real Avilés en Segunda RFEF. «Era el contexto más complicado, pero se convirtió en carne de cañón para los ojeadores», refleja De Orbe. «Ya lo seguían el Atlético y el Villarreal también, pero el Sevilla fue más rápido y ahora mismo no tiene techo. Almeyda lo metió en la dinámica del primer equipo en cuanto le vio entrenar y no fue casual que le hiciera debutar en el derbi, con el desparpajo demostró en las dos o tres cosas que hizo», celebra Juanma López. «Tiene categoría suficiente como para estar en la élite, y haber pisado ya la Primera división le ayudará», vaticina también De Orbe.