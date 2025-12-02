Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Migue Sierra conduce un balón con el Reino de Granada. R. I.
Granadino en Primera con el Sevilla

«Migue Sierra demuestra que puede llegarse a lo más alto desde un club de barrio»

«Destacaba entre niños mayores por la calidad de su zurda y era muy generoso; nunca abusaba», describen quienes le formaron

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:16

La Chana vivió una fiesta con el debut de Migue Sierra en Primera división con el Sevilla. «Demuestra que puede llegarse a lo más alto ... desde un club de barrio», presume José Molina, presidente del 'Estrellas' en el que se formó. «Destacaba muchísimo con respecto a los demás, aunque jugase con niños mayores, por la calidad exquisita de su pie zurdo. Y además era muy generoso; no por verse superior abusaba, y procuraba que también disfrutaran sus compañeros», rescata Fernando Pérez, que le entrenó durante tres temporadas allí.

