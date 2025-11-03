Dani Requena marca su primer gol con el Córdoba

El granadino Dani Requena marcó su primer gol con el Córdoba contra el Ceuta, precisamente el equipo al que iba a irse cedido inicialmente en ... verano procedente del Villarreal. El centrocampista de 21 años adelantó a su equipo con un latigazo con la pierna derecha desde dentro del área que primero dio en un poste. Lo celebró eufórico, aunque ya había marcado en Segunda división con el filial amarillo hace dos temporadas.

Requena, internacional sub-19 en su día, encadenó una quinta titularidad tras otras dos anteriores ante Las Palmas y Andorra, ingresando tras el descanso en dos jornadas además. Ya es imprescindible en el centro del campo de Iván Ania junto a otro granadino, Isma Ruiz, y su equipo no pierde desde el 14 de septiembre.

Como Isma Ruiz, también Dani Requena pasó por la cantera del Granada. Natural de Cenes de la Vega, del Sierra Nevada de allí pasó a vestir de rojiblanco de benjamín a alevín hasta ser captado por el Villarreal como cadete. Allí fue escalando poco a poco hasta debutar en Primera división incluso, con un paso por el equipo juvenil de División de Honor del Roda al que viene de enfrentarse el Granada en la Copa del Rey como equipo afiliado.

Exrojiblancos

En cuanto a exrojiblancos, Lucas Boyé marcó al Espanyol su segundo gol con el Alavés en Primera división tras estrenarse contra el Elche. En Segunda, ni un doblete de Carlos Fernández evitó la derrota del Mirandés en casa de la Cultural Leonesa y la posterior destitución de Fran Justo como entrenador.