Dani Requena celebra su primer gol con el Córdoba. LaLiga

Granadino en Segunda

Dani Requena marca su primer gol con el Córdoba

El centrocampista cedido por el Villarreal adelantó a su equipo frente al Ceuta al que iba a irse en verano al principio

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El granadino Dani Requena marcó su primer gol con el Córdoba contra el Ceuta, precisamente el equipo al que iba a irse cedido inicialmente en ... verano procedente del Villarreal. El centrocampista de 21 años adelantó a su equipo con un latigazo con la pierna derecha desde dentro del área que primero dio en un poste. Lo celebró eufórico, aunque ya había marcado en Segunda división con el filial amarillo hace dos temporadas.

