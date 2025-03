«Cada granadinista que vino salió orgulloso de Los Cármenes»

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 30 de marzo 2025, 15:05 | Actualizado 15:10h. Comenta Compartir

«El Barcelona, un absoluto equipazo, nos obligó a adaptarnos a él, pero lo que más me gustó fue nuestra actitud. No hubo granadinista que ... no se marchara a casa orgulloso de nosotras», valoró Arturo Ruiz tras la derrota del Granada ante el Barcelona.

Quedan seis jornadas, con el conjunto rojiblanco aspirando a lo máximo posible en los puestos altos de la tabla. «La última victoria ante el Sevilla nos vino bien para cortar la mala racha. Ahora afrontamos lo que nos queda sabiendo la dificultad de los rivales, pero nos centramos en el Tenerife, que viene por debajo», terminó. Ari Mingueza «Salimos dolidas, como en cada partido donde no puntuamos. Hemos aguantad 72 minutos defendiendo muy sólidas ante el mejor equipo del mundo. Al final, recibes dos goles por su calidad y el cansancio, pero dimos la cara y las sensaciones no son malas. Queda pensar ya en el próximo encuentro ante el Tenerife», explicó Ari Mingueza en rueda de prensa pospartido. Sobre el objetivo del equipo, la centrocampista nazarí lo tiene claro. «Debemos ir partido a partido, cada uno es un mundo. Ahora nos tenemos que centrar en el Tenerife, que lo tenemos por detrás en la tabla y queremos mantener la distancia. En cuanto a la meta, siempre fue la permanencia y nos quedan pocos puntos para conseguirla de forma matemática», finalizó.

