El granadinismo responde de cara al derbi en Málaga pese al mal arranque

El mal arranque liguero del Granada no merma la ilusión de su afición por ver a su equipo. Alrededor de una treintena de abonados acudieron ... a las taquillas de Los Cármenes para adquirir entradas durante el inicio de la venta presencial para el derbi con el Málaga del próximo sábado. Ciertos rojiblancos revelaron incertidumbre respecto a la situación del equipo, pero la cita de La Rosaleda se encuentra marcada en rojo en su calendario. En paralelo, funcionó la venta online, aunque hubo una incidencia a lo largo de la mañana, ajena al club según un mensaje de la entidad en rees, que luego quedó resuelto.

«Se trata del equipo de nuestra tierra y no podemos dejarlo tirado. Es cierto que tiene que dar otra cara, porque hasta el momento la que muestra es muy pobre. Tienen que mejorar y empezar a confiar en sí mismos, aunque el campo del Málaga será complicado», vaticinaron Álex y Marcos, los primeros en hacerse con su localidad. Ambos valoraron igualmente la experiencia de pasar el día en la capital de la Costa del Sol, como Pablo y José, a los que los últimos fichajes les dejan fríos.

«Son sobras del Getafe y del Dinamo de Moscú, no creemos que nos resuelvan mucho. La verdad es que la plantilla no nos convence, pero confiamos en Pacheta. Por mal que estemos, hay que apoyar y por eso estaremos en Málaga. Además, disfrutaremos del sábado con otros amigos granadinistas y también malaguistas», esperaron acerca de la buena relación existente entre hinchadas.

Mejor opinión sobre Álex Sola y Luka Gagnidze guardan José Antonio y José Miguel, padre e hijo que también acompañarán al cuadro rojiblanco en Málaga. «Teníamos buenas referencias del primero y del segundo nos pusimos a buscar información. Parece un buen efectivo, pero hay que dar el callo. El entrenador asegura que están trabajando y que tienen motivación. Se trata de un equipo muy renovado, así que hay que darle tiempo», afirmaron.

Pese a las tres derrotas consecutivas, un abonado joven como Pablo, de unos 12 o 13 años, no pierde la ilusión. «Espero que las incorporaciones remonten la situación del equipo. Confío en lo que Pacheta dice cada semana en rueda de prensa, ojalá les saque rendimiento. El Málaga apretará, pero tenemos que luchar para sumar el primer triunfo», aseveró orgulloso tras haberse sumado a la causa granadinista este mismo verano. Que la ilusión no decaiga.