Álex y Marcos, los primeros en lograr sus entradas. Ángel Mengíbar

Derbi

El granadinismo responde de cara al derbi en Málaga pese al mal arranque

Una treintena de abonados acude a las taquillas de Los Cármenes para adquirir entradas para el partido al inicio de la venta presencial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:10

El mal arranque liguero del Granada no merma la ilusión de su afición por ver a su equipo. Alrededor de una treintena de abonados acudieron ... a las taquillas de Los Cármenes para adquirir entradas durante el inicio de la venta presencial para el derbi con el Málaga del próximo sábado. Ciertos rojiblancos revelaron incertidumbre respecto a la situación del equipo, pero la cita de La Rosaleda se encuentra marcada en rojo en su calendario. En paralelo, funcionó la venta online, aunque hubo una incidencia a lo largo de la mañana, ajena al club según un mensaje de la entidad en rees, que luego quedó resuelto.

