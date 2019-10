Real Madrid - Granada Dos granadinos en la primera línea mediática Rubén Cañizares (ABC) y Antonio Callejón (Mediapro). / IDEAL Rubén Cañizares, de ABC, y Antonio Callejón, de Movistar, siguen al equipo de su tierra con la alegría de recuperar el orgullo perdido RAFAEL LAMELAS GRANADA Jueves, 3 octubre 2019, 00:54

El periodismo deportivo granadino tiene a dos representantes en la llamada primera línea mediática. Uno, Rubén Cañizares, trabaja en el diario ABC, y es uno de los encargados de la información diaria del Real Madrid, precisamente. El otro, Antonio Callejón, está vinculado al grupo Mediapro y es una de las caras a pie de campo de Movistar. Este año es habitual verle en los partidos de Los Cármenes.

Cañizares, que nació en 1982 un día de la Cruz, «por lo que más granadino no puedo ser», se formó en la capital de España y allí ha desarrollado su faceta profesional. «Yo soy del Granada, pero me crié con un equipo que estaba en Segunda B y que incluso cayó a Tercera. Recuerdo que aquel 25-J de 2000 –el día que se perdió con el Murcia en Los Cármenes y se frustró el ascenso a Segunda–, tenía la Selectividad al día siguiente y me fui a dormir indignado. Me vine a Madrid y es cuando han pasado cosas dignas», bromea. Reconoce que siente simpatía por el Madrid también, pero que el sábado, que descansa, irá al partido «como aficionado, con mi padre y mi hermano. Estamos orgullosos de este Granada».

Callejón coincide: «El equipo tenía buena pinta desde el año pasado. En pretemporada ya se veía que conservaba el oficio y una idea de juego, pero ni en los mejores sueños de cualquier granadinista, ni siquiera en los de cualquier empleado del club, cabía pensar en esta situación a esta altura», alaba, argumentándolo en la mezcla que existe en su interior. «El bloque de plantilla es buenísimo, con muchos andaluces, que han demostrado tener hambre: pocos habían jugado en Primera y quieren disfrutar y triunfar». Cañizares observa el contraste entre el anterior ciclo en Primera y el que nace ahora. «Siempre le pasaba lo mismo: se metía en la parte de abajo y se pasaba mal, con demasiadas penurias. La cosa está variando. La nueva dirección china no estuvo acertada en su primer año y pagó la novatada. Pero en Segunda se fueron poniendo en manos de profesionales, se dejaron de experimentos y lo hicieron bien. No es sencillo regresar a Primera cuando caes, por mucho que el presupuesto fuera alto con respecto a los demás. Lo que ha hecho Diego Martínez es tremendo y mantener la base ayuda».

Todo esto ha ido de la mano de una «madurez en la afición», según Callejón. «La grada ha sufrido mucho y poco a poco ha ido entendiendo los ritmos de los partidos. Sabe cuándo animar, cuándo dar un tirón de orejas... Todo estos factores suman, incluyendo a la dirección deportiva y un Diego Martínez que parece que tiene una varita mágica y una mente privilegiada». Cañizares encuentra un parecido suyo con «el mejor Mourinho, salvado las distancias». «Es un técnico que ha montado un equipo muy serio, conjuntado de centro del campo hacia atrás, importante cuando no tienes las armas que otros, sin estrellas arriba. Si tienes tu portería a cero o recibes poco ya tienes mucho ganado».

El tratamiento del equipo

Ambos hacen patria de su tierra y valoran el espacio que el Granada ocupa en los medios nacionales. «No creo que haya nada en contra. Al final, los minutos deportivos en radio y televisión están monopolizadas por Madrid, Barça y Atlético. Los medios son también un negocio. Por mucho que se quiera ser romántico, al final la audiencia manda. Suena mal, pero ocurre así». Callejón lo comparte. ««Es lógico que un aficionado del Granada se queje de que ve poca información de su equipo, pero hay más gente de los llamados grandes viendo la tele. Es cuestión de números. En momentos como este sí tiene su espacio. Empieza a recuperar esa atención. La fase que atraviesa le abrirá paso. Estamos viendo que no es circunstancial. Esto debería interesar», espera. Sí lamenta el enfoque que cierta prensa catalana dio al triunfo frente al Barça. «Daba la sensación de que era más demérito de los azulgranas o error puntual del árbitro que acierto del Granada. Esto pasa siempre y tendría que cambiar. No es cuestión de colores», defiende.

Sobre el partido del sábado, cada cual tiene una visión. «En la anterior etapa hubo un 9-1 en el Bernabéu. Eso no va a volver a suceder, es impensable», objeta Cañizares. «El Granada va a competir, está bien finalizado y tiene las ideas claras. Otra cosa es que pueda ganar. No creo que puntúe, pero tampoco que la diferencia sea de más de dos goles, y estoy siendo generoso con el Madrid». Más optimista para los rojiblancos es Callejón: «Los jugadores y la afición han de disfrutar de un partido así. Llegar a un Bernabéu en estas posición quita presión y el Madrid está muy exigido. Es una buena oportunidad. Sería ya tremendo ganar. La confirmación de la vuelta del 'Matagigantes'», anhela.

El Madrid viene de un tropiezo en la Copa de Europa que acarrea fatiga en algunos jugadores importantes «Los partidos de Champions desgastan un montón. Generan mucha intensidad y no recuerdo un partido, tras tener jornada europea, en el que el Madrid haya arrasado a su rival, fuera cual fuera», observa Cañizares. «Suele llegar tocado y le cuesta. Es cierto que está obsesionado con la Liga y no creo que sea tan pardillo de meter la pata, pero estará igualado. No me extrañará que se llegue al minuto 75 con 0-0», extiende.

Aparte de la esencia del equipo de Segunda, el redactor de ABC resalta a algunos futbolistas. «Ahí está Yangel Herrera, que me parece un pelotero tremendo en el centro del campo. Veteranos como Montoro y Germán, que lo hacen bien. El portero, Rui Silva, que es muy bueno, incuestionable. En Primera siempre se fichaba a uno nuevo y al final siempre jugaba Roberto. El proyecto es ilusionante», reitera.

Tras el regreso a Primera, Callejón sigue más cerca la actualidad rojiblanca desde una posición privilegiada. «Cuando estás a pie de campo te pierdes lo más táctico, no tienes visión periférica, pero te das cuenta de otros detalles. La palabra que define al Granada es compromiso. Recuerdo el gol de Carlos Fernández en Cornellá, que acababa de salir, y el abrazo de todo el banquillo, incluidos jugadores que no habían disputado minutos o el propio Soldado, sustituido por un compañero que es también competencia. Esto lo he visto poquísimo en nuestra ciudad y fuera, quitando momentos claves de equipos que van a ganar un título o ascender, tampoco. No se ve a diario y aquí ocurre con cualquier gol. Es una hermandad, una comunión dentro de la plantilla casi inexplicable», sigue Callejón. Granada tiene dos 'defensores' con cobertura nacional que creen que la afición de su provincia tiene licencia para soñar.