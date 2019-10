Reto Iberdrola El Granada femenino quiere volver a la senda del triunfo Nati, en una acción de un duelo anterior. / MJ Las rojiblancas afrontan este encuentro con la necesidad de conseguir una victoria que las reconcilie con su juego, sus aspiraciones y su afición OLEA Granada Domingo, 13 octubre 2019, 01:21

La Liga femenina de fútbol regresa hoy a Granada con un gran partido del Reto Iberdrola, el que enfrentará este mediodía, desde las 12 horas en el Estadio de la Juventud al Granada con un viejo conocido, el Córdoba. El rival de las rojiblancas llega al feudo nazarí invicto, con 10 puntos, cuatro más que las de Valverde. El duelo será un aliciente femenino más en un fin de semana en el que la mujer y el deporte toman Granada gracias al Tour Universo Mujer patrocinado por Iberdrola.

El equipo de Valverde viene de perder ante el líder, el Villarreal, en un partido muy peleado. Las granadinas afrontan este encuentro con la necesidad de conseguir una victoria que las reconcilie con su juego, sus aspiraciones y su afición. El comienzo de la temporada no ha sido el esperado, pero hasta que no termine la primera vuelta al completo no se podrá realizar una valoración real de las posibilidades de los diferentes aspirantes, ya que la novedad de la competición y el desconocimiento entre sí de los rivales complica los pronósticos.

El Córdoba, que ya la pasada temporada mostró sus credenciales para ser un candidato al ascenso a la máxima categoría, es un equipo repleto de nombres propios. A Carmen Gordillo, Elena Fuentes o María Martí se les han unido las niponas Minori Chiba y Michi Goto o Félicité Hamidouche además de dos jugadoras de talento como son la medio centro Ana Lesmes y la delantera Sofía Melchor. Roberto Valverde, por su parte, podrá contar con María Valenzuela, recién llegada de Islandia, dónde ha conseguido la clasificación para el próximo Europeo de Georgia 2020 con la selección española sub-19.