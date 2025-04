El Granada más versátil visita el Carlos Belmonte

El Granada más versátil de la temporada visita el Carlos Belmonte, campo de agradables recuerdos recientes. Los rojiblancos afrontan una jornada fundamental para no descolgarse ... en su persecución de los puestos de promoción de ascenso con dos posibles registros tácticos ante el Albacete, el clásico 4-4-2 o el trivote, que quizás no sea 'trigote' porque es probable que la apuesta de salida sea con Sergio Ruiz, junto a Martin Hongla y Gonzalo Villar. Sea como sea, para Fran Escribá lo de menos gira en torno el sistema y lo importante se concentra en la actitud general. Con la fragilidad competitiva de Córdoba, Cádiz y Tenerife seguro que no les alcanzará. Con el pulso que mantienen en casa, desde luego que estarán más cerca de la victoria.

Cuando se gana, lo normal es que haya pocos retoques salvo que cambie la disponibilidad de futbolistas, que no es el caso. Muy al contrario, el preparador valenciano recupera a Manu Lama y Sergio Ruiz, por lo que las posibilidades en el 'once' se amplían. La baja de Shon Weissman poco le afecta pues hace semanas que perdió todo el protagonismo, sobre todo desde el aterrizaje de Borja Bastón como alternativa en ataque. Miguel Ángel Brau estuvo a punto de entrar en la citación, pero le apurará unos días más para que ya entre en competencia con Carlos Neva de cara la próxima salida a Cartagena, su tierra, siempre que no haya una marginación por el hecho de no aceptar la renovación con el club.

Ampliar

Si se decanta por los tres centrocampistas para darle empaque al equipo, habrá un extremo sacrificado. Ante la paciencia que está mostrando con Stoichkov, parece que el debate se circunscribe a Rebbach y Tsitaishvili, quizás con ventaja para el argelino. Lucas Boyé querrá llegar al doble dígito goleador en un estadio donde se cruzarán los hermanos Villar, Javi y Gonzalo, con titularidad asegurada para el mayor tras su golazo al Almería.

Pocos cambios

Atrás, aunque ya esté hábil Manu Lama, no parece sencillo que Miguel Rubio se vaya al banquillo, por mucho que vaya a cambiar de aires la campaña que viene. Rubio corrobora cada semana su profesionalidad y encima también marcó la semana pasada, por lo que Lama es posible que le toque aguardar turno de nuevo. Loïc, en su condición de zurdo y con la reputación bien ganada durante todo el curso, es el dueño del otro perfil de la zaga, con Rubén y Neva de escoltas.

Escribá no solo maneja alternativas iniciales, sino que cuenta con soluciones en el banquillo para variar las tornas. Manu Trigueros se ha convertido en su relevo básico, con materia gris para dar templanza a la medular. Si Gio espera, será una flecha más, además de la que suponen Rodelas y Józwiak, quien parece ya mejor de su pubis. En vanguardia, Boyé no cuenta con un reemplazo semejante porque Bastón no ha terminado de coger el ritmo y Diao ha dejado de llamar la atención a Escribá.

Soportar los duelos individuales, la gestión de la adversidad, el blindaje en el área propia y la contundencia en la ajena se antojan como características importante para salir con toda la recaudación de tierras manchegas. La afición ha vuelto a dar un voto de confianza a los suyos, el enésimo, a la espera de una respuesta acorde, con cabeza, corazón y coraje.