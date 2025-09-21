Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Gagnidze golpea el balón con la zurda. José Miguel Baldomero

Granada CF

El Granada, con una única baja

Pacheta recupera efectivos en su última sesión

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:14

El Granada CF recuperó efectivos en su último entrenamiento antes de viajar a Burgos. Así, Pacheta pudo contar con jugadores que no participaron en el ... amistoso en Jaén, como Baïla Diallo y Álex Sola, así como con Luka Gagnidze, que se retiró antes de tiempo del trofeo del Olivo por unas molestias en el tobillo que, por lo visto en la sesión (al menos en el tramo inicial abierto a los medios de comunicación) no revisten gravedad, pues pudo participar con el resto y golpear balón sin aparente problema.

