El Granada, con una única baja

El Granada CF recuperó efectivos en su último entrenamiento antes de viajar a Burgos. Así, Pacheta pudo contar con jugadores que no participaron en el ... amistoso en Jaén, como Baïla Diallo y Álex Sola, así como con Luka Gagnidze, que se retiró antes de tiempo del trofeo del Olivo por unas molestias en el tobillo que, por lo visto en la sesión (al menos en el tramo inicial abierto a los medios de comunicación) no revisten gravedad, pues pudo participar con el resto y golpear balón sin aparente problema.

El único ausente de la jornada fue Mohamed Bouldini, que durante ese periplo estuvo en el gimnasio con el readaptador. Ya se perdió el último encuentro con el Leganés aquejado de dolor en el pie, fruto de un pisotón en La Rosaleda. Después de ello, llegó a ejercitarse con el grupo, pero por lo visto se mantiene la cautela con su recuperación.

Tampoco se incluyeron con el resto los recreativistas Gael Joel y Pere Haro, que se fueron con el filial rojiblanco. La expedición viaja esta tarde en tren para dormir en Burgos de cara al partido de este lunes a las 20.30 horas.

Ampliar Sophia Yang, presidenta del Granada. J. M. B.

Como espectadora del entreno, se vio a la presidenta Sophia Yang, que contempló todo desde uno de los balcones de la Ciudad Deportiva.