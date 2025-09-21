El Granada, con una única baja

Granada CFEl Granada, con una única baja
Pacheta recupera efectivos en su última sesión
Granada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:14
El Granada CF recuperó efectivos en su último entrenamiento antes de viajar a Burgos. Así, Pacheta pudo contar con jugadores que no participaron en el ... amistoso en Jaén, como Baïla Diallo y Álex Sola, así como con Luka Gagnidze, que se retiró antes de tiempo del trofeo del Olivo por unas molestias en el tobillo que, por lo visto en la sesión (al menos en el tramo inicial abierto a los medios de comunicación) no revisten gravedad, pues pudo participar con el resto y golpear balón sin aparente problema.
El único ausente de la jornada fue Mohamed Bouldini, que durante ese periplo estuvo en el gimnasio con el readaptador. Ya se perdió el último encuentro con el Leganés aquejado de dolor en el pie, fruto de un pisotón en La Rosaleda. Después de ello, llegó a ejercitarse con el grupo, pero por lo visto se mantiene la cautela con su recuperación.
Tampoco se incluyeron con el resto los recreativistas Gael Joel y Pere Haro, que se fueron con el filial rojiblanco. La expedición viaja esta tarde en tren para dormir en Burgos de cara al partido de este lunes a las 20.30 horas.
Como espectadora del entreno, se vio a la presidenta Sophia Yang, que contempló todo desde uno de los balcones de la Ciudad Deportiva.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.