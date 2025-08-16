Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Weissman, en una disputa con Yeremay. J. M. B.

Granada CF - Deportivo

Este Granada está tieso

La crónica ·

El equipo, diezmado al no poder incluir a cuatro fichajes, se desmorona ante un Dépor que tiene otro color y que pudo golear tras la roja a Lama. Tiempos duros en Los Cármenes con esta gestión

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:38

Este Granada está tieso. De dinero y de fútbol, al menos con lo que ahora presenta. Sin recursos en las arcas, dejó a cuatro fichajes ... fuera por obligación, sin poder meterlos en la convocatoria. Sin juego al que agarrarse, se resquebrajó ante un Deportivo de La Coruña que tiene otro color distinto, el de la ilusión por ver un nuevo amanecer. Los gallegos se pusieron en ventaja al filo del descanso, la incrementaron tras la pausa larga y poco les alteró el tanto de Hongla, lo mejor de los de casa, pues algo después fue expulsado Manu Lama y el partido se convirtió en un correcalles propicio para la goleada blanquiazul. No llegó al drama, pero solo por falta de puntería ajena. Tiempos duros en Los Cármenes con esta gestión a la que le ha pillado la Liga con la planificación a medias y bajo la debilidad de que todos saben que tienen telarañas en la alcancía salvo que vendan bien y caro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  8. 8 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este Granada está tieso

Este Granada está tieso