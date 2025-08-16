Este Granada está tieso. De dinero y de fútbol, al menos con lo que ahora presenta. Sin recursos en las arcas, dejó a cuatro fichajes ... fuera por obligación, sin poder meterlos en la convocatoria. Sin juego al que agarrarse, se resquebrajó ante un Deportivo de La Coruña que tiene otro color distinto, el de la ilusión por ver un nuevo amanecer. Los gallegos se pusieron en ventaja al filo del descanso, la incrementaron tras la pausa larga y poco les alteró el tanto de Hongla, lo mejor de los de casa, pues algo después fue expulsado Manu Lama y el partido se convirtió en un correcalles propicio para la goleada blanquiazul. No llegó al drama, pero solo por falta de puntería ajena. Tiempos duros en Los Cármenes con esta gestión a la que le ha pillado la Liga con la planificación a medias y bajo la debilidad de que todos saben que tienen telarañas en la alcancía salvo que vendan bien y caro.

Pacheta se está tragando un sapo del tamaño de un dinosaurio. Los cálculos salieron mal y nadie le puso remedio a la ausencia de Souleymane Faye, Jorge Pascual, José Arnaiz y Diego Hormigo. El entrenador burgalés barajó una propuesta que como poco incluía a los dos primeros, sobre todo tras la lesión de Lucas Boyé, y que esperaba al tercero, la llegada de mayor relumbrón del mercado estival. De momento, todos esperan en el barbecho con el deseo de estar en Eibar y empezar a lavar la imagen de un conjunto sin mucha garantía ante un torneo tan exigente.

Granada CF Luca Zidane; Oscar Naasei (Samu Cortés, m. 83), Manu Lama, Loïc Williams, Diallo; Martin Hongla, Manu Trigueros (Sergio Ruiz, m. 55); Pablo Sáenz, Rodelas (Mario Jiménez, m. 73), Stoichkov (Insua, m. 73); y Shon Weissman. 1 - 3 Deportivo de La Coruña Germán; Loureiro, Arnau Comas (Ximo Navarro, m. 76), Dani Barcia, Escudero; Gragera, Villares (Patiño, m. 76), Luismi Cruz (Mella, m. 62), Mario Soriano (Cristian Herrera, m. 84); Yeremay y Zakaria Eddahchouri (Bouldini, m. 62). GOLES: 0-1, m. 43: Mario Soriano; 0-2, m. 51: Zakaria Eddahchouri; 1-2, m. 54: Hongla; 1-3, m. 91: Sergio Escudero.

ÁRBITRO: Daniel Palencia (comité vasco). Expulsó por doble amarilla a Manu Lama (m. 66). Amonestó al local Pablo Sáenz (m. 78); y a los visitantes Eddahchouri (m. 36) y Yeremay (m. 71).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.824 espectadores.

Afeitado desde la alineación por sus problemas económicos, el Granada salió con un 'once' de circunstancias que albergó a tres futbolistas que están o han pasado por el escaparate de salida como Weissman, Stoichkov y Hongla. El canterano Rodelas, 'beneficiado' por la falta de efectivos, protagonizó el único acercamiento serio de la primera parte, pero fue invalidado por fuera de juego.

Los rojiblancos quisieron hostigar en los compases iniciales, aunque sin emplearse al máximo, como guardando fuerzas para aguantar más de 90 minutos de sopor con escasez en el banquillo. Para el Deportivo no había prisa alguna en su condición de visitante. Dejó a los locales que se abocaran a ataques estériles y poco a poco recogieron el control de las operaciones en el centro del campo. Pronto avisó Zakaria Eddahchouri que iba a explotar los espacios tras el cuarteto de zagueros nazaríes. Luca evitó un intento temprano.

La afición se debatía entre la contemplación y algunos aplausos cuando observaron que los suyos se esforzaban algo, un respetable entre la quietud y la generosidad, solo alterado todo cuando se demandó la dimisión de los dirigentes y la marcha de la presidenta.

Mientras, el juego mantenía su pobreza, con buenas correcciones de Diallo y alguna frivolidad de Hongla. El lateral probó fortuna desde lejos, lo mismo que el centrocampista camerunés, que se atrevió a hacer una bicicleta en la medular con pérdida momentánea que no fue a mayores.

El Granada siguió plano en vanguardia durante el acto inicial. Hubo centros de Pablo y Rodelas y nuevos lanzamientos que adquirieron altura, pero el único que advertía de su peligro era el Deportivo, aunque Eddahchouri volvió a fallar.

Cuando parecía que los anfitriones podían salvar la papeleta atrás hasta el descanso con cierto decoro, llegó una combinación de fantasía de los blanquiazules que cortocircuitó la defensa rojiblanca. Luismi Cruz aguijoneó desde la derecha y se la dio a Yeremay, que con la espuela se apoyó en Zakaria. El punta descargó de espaldas hacia Mario Soriano, intruso en el área de Zidane, al que abatió sin miramientos. Minuto 43 y la ola norteña rompiendo en el rebalaje granadinista.

Siguieron los mismos en el bando de Pacheta, pero enseguida se llevaron otro sopapo. Se activó mejor el Deportivo en una disputa central y de ahí se desencadenó una progresión en la que Eddahchouri se apoyó en Luismi Cruz y este se la elevó con sutileza para que el delantero neerlandés asaeteara a Luca.

Los gallegos olieron la sangre y Yeremay dejó su estela en una carrera frenética con Manu Lama en la que solo le paró al final Luca, saliendo a cerrar la cancela. Sin embargo, en medio del estruendo, apareció un rayo de luz para el Granada en las botas de Martin Hongla, que solo sabe marcar golazos desde la frontal. Apareció con la mirilla telescópica para superar a Germán y reducir la diferencia en el marcador.

Ingresó Sergio Ruiz por Manu Trigueros y el Granada se asentó bajo el liderazgo del cántabro. La sensación de gobierno rojiblanco se acrecentó, aunque sin ocasiones reales, hasta que apareció una nueva adversidad con la expulsión de Manu Lama. El madrileño vio la primera amarilla por protestar y, pocos minutos después, una segunda tarjeta por una zancadilla algo aparatosa con Bouldini, que le hizo opositar a la roja sin el indulto arbitral..

Con diez y el 1-2 en el marcador, la vela prácticamente se consumió. Yeremay se acercó peligrosamente al tercero, disfrutando de un verde sin grilletes, y Pacheta propuso una formación con tres atrás y el resto a buscarse las habichuelas, dando la alternativa al chaval Mario Jiménez Gambín, un juvenil murciano, y algo de vuelo al extremo granadino Samu Cortés, lo que pudo poner el técnico ante la falta de fichas profesionales. La consecuencia de una planificación en atasco a falta de dos semanas.

Este deporte es tan extraño que Weissman tuvo un buen cabeceo a las puertas del alargue, pero tampoco le cogió puerta. El destino parecía fijado y el Deportivo conquistó una nueva diana en las botas de Sergio Escudero, un exrojiblanco que no lo celebró y pidió perdón, aunque esto deberían pedirlo unos cuantos de la zona noble, quienes han propiciado un debut desastroso, de solución compleja.