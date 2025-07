El Granada sube el precio de los abonos un 20% pero bonifica la prontitud

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 10 de julio 2025, 19:49 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

El Granada confirmó este jueves el aumento en torno a un 20% aproximadamente del precio de sus abonos para la próxima temporada de nuevo en ... Segunda división pese a bonificar la prontitud. El club difundió su campaña, que arranca este mismo viernes a las 13 horas, y ofreció un 5% de descuento a las renovaciones 'on line' hasta el día 20 y de forma también presencial del 21 al 27. No incluye partidos hipotéticos de 'play off' de ascenso y únicamente el primero en la Copa del Rey siempre y cuando el rival sea también de Segunda; sí todos aquellos tanto del primer equipo femenino como del Recreativo. Las nuevas altas tendrán que afrontar una cuota adicional a precio de renovación salvo en el tipo de abono infantil, de la mitad para quienes se quedasen en la lista de espera el curso pasado.

Bajo el lema 'Condenadamente fieles', el Granada presentó los siete diferentes tipos de abono: adulto, +65, joven, social, infantil, 'baby' y animación. Quienes asistan al menos a 17 partidos del campeonato obtendrán un 5% de descuento en la renovación de la temporada que viene y podrán participar en el sorteo de la II Copa Fieles que este año organizó el club en Los Cármenes por primera vez siempre que cumplan los requisitos descritos en las bases legales. Los precios del abono adulto en concreto van para las renovaciones de los 185 euros en los niveles bajos de los fondos a los 420 del nivel medio central de la tribuna. De por medio, los 205 y los 215 de los fondos alto y medio; los 240, 250, 270 y 280 de la preferencia baja lateral, media y alta lateral, baja y alta central y media central; y los 350, 370, 380 y 415 de la tribuna baja lateral, baja central y alta lateral, media lateral y alta central. La cuota de alta supone 60 euros más en los fondos, 80 en preferencia y 100 en tribuna. Esta horquilla queda reducida en los abonos bonificados al pasar a ir de los 175 euros a los 360 en el de +65, con cuotas de alta de 30 a 50 euros; de los 180 en los niveles medio y alto del fondo D a los 215 de la preferencia sin el sector medio central en el social, con cuotas de 30 y 40; y de los 150 a los 250 en el joven, con cuotas de 30, 40 y 50; de 70 a 100 en el infantil; y de 85 para renovaciones y 170 para nuevas altas en la grada de animación; más allá de los 30 simbólicos del 'baby'. Las familias numerosas podrán disfrutar de un descuento del 50% del tercer hijo en adelante siempre que todos sus miembros sean abonados. Fechas La campaña contará con una primera fase para renovaciones desde este mismo viernes y hasta el 3 de agosto a las 20.00 horas en el procedimiento 'on line', liberándose las localidades no renovadas al día siguiente de acabar este plazo; las gestiones presenciales requerirán cita previa imprescindible, habilitándose el viernes 18 de julio a las 10.00 horas. La segunda fase, para los cambios de asiento, irá del 5 al 8 de agosto. Y la tercera, para nuevas altas, comenzará el día 11 y quedará sujeta a disponibilidad de aforo tras los máximos de 17.100 y 17.012 de las dos últimas temporadas en Segunda y Primera división respectivamente.

