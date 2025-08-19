El Granada sigue en la provisionalidad

La sesión de vídeo que el cuerpo técnico ofrece a los futbolistas del Granada antes de la mayoría de entrenamientos duró este martes más de ... la cuenta. Prueba de ello fue que la práctica sobre el césped, abierta al completo para los medios de comunicación que asistieran, estaba previsto que arrancara a las nueve horas y lo hizo a las once. Además del análisis en sí que el técnico y sus auxiliares trasladaran a sus pupilos con las imágenes, Pacheta ha de trabajar aún con la duda de si podrá contar ante el Eibar con los cuatro fichajes aún no inscritos –Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo–. Por tanto, todos tienen que seguir trabajando con la máxima implicación, pero conscientes de que se puede dar un escenario similar al ocurrido con el Deportivo de La Coruña.

El preparador burgalés, como todos, espera que se confirmen algunas salidas cuanto antes, bien la de Lucas Boyé o la de Shon Weissman, las que parecen más calientes, pero el tiempo apremia y el partido es el viernes a las 19.30 horas, con margen escaso para tramitar todo. Seguramente, la convocatoria será amplia por esta tesitura, pero habrá bastantes descartes al final, bien porque algunos no tengan el alta en LaLiga o porque sí puedan jugar y los que se queden en la grada sean algunos de los recreativistas en dinámica del primer equipo.

Este miércoles se celebrará la última sesión en la Ciudad Deportiva, con quince minutos iniciales de acceso a la prensa y puerta cerrada el resto del tiempo. Tras el trabajo, comparecerá Pacheta en rueda de prensa, en la que es poco probable que pueda aclarar las cuestiones burocráticas de manera definitiva. La expedición que idee viajará el jueves por la mañana a Bilbao y habrá un entrenamiento en las instalaciones de Lezama, propiedad del Athletic Club, en la víspera del duelo en Ipurua.

Pacheta no contó con el lesionado Lucas Boyé, mientras que Pablo Insua se ausentó por unas leves molestias. El central también entra en las conjeturas sobre posibles salidas. Si se recuperara, tendría opciones de jugar por la expulsión de Manu Lama, aunque cabe otra variante con Pau Casadesús.

El lateral derecho es uno de los recuperados para la causa y se ha integrado con normalidad en el grupo, aunque en el entreno de este martes gestionara las cargas durante los últimos minutos y corriera aparte junto a Hormigo. Su ingreso desplazaría a Oscar Naasei al núcleo de la defensa y ya no sería tan preciso el ingreso de Insua.

El técnico burgalés también esperaba contar con Pedro Alemañ, quien se quedó fuera del estreno liguero al arrastrar una sanción por roja en el Valencia Mestalla, justo en la última jornada del curso pasado. Sin embargo, el centrocampista hizo tareas de readaptación aparte, fuera de la dinámica de grupo, por lo que se convierte en duda para el desplazamiento.

No quiere correr riesgos Pacheta y esto se pudo ver en cómo preservó a algunos jugadores durante ciertos ejercicios colectivos. Así, Weissman y Stoichkov pasaron a hacer carrera continua mientras el resto de sus compañeros se sumergía en un juego en el que había que hacer paredes para avanzar. Son sus únicos delanteros hábiles hoy en día.

Sergio Ruiz, apto

No tuvo ningún problema Sergio Ruiz, suplente en Los Cármenes, pero llamado a tener protagonismo en adelante, probablemente de manera inmediata. Tanto Casadesús como él apuntan a figurar en el 'once' circunstancial, que sí experimentaría una metamorfosis en caso de poder contar con los cuatro afectados por los problemas económicos de la entidad de cara al límite coste-plantilla.