Pau Casadesús, que pisa el balón en la imagen, puede ser una de las novedades del equipo en Eibar. Blanca Rodríguez

Análisis

El Granada sigue en la provisionalidad

El técnico burgalés mantiene la duda de si podrá contar ante el Eibar con los no inscritos y trabaja bajo diferentes escenarios hasta que se confirmen salidas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:16

La sesión de vídeo que el cuerpo técnico ofrece a los futbolistas del Granada antes de la mayoría de entrenamientos duró este martes más de ... la cuenta. Prueba de ello fue que la práctica sobre el césped, abierta al completo para los medios de comunicación que asistieran, estaba previsto que arrancara a las nueve horas y lo hizo a las once. Además del análisis en sí que el técnico y sus auxiliares trasladaran a sus pupilos con las imágenes, Pacheta ha de trabajar aún con la duda de si podrá contar ante el Eibar con los cuatro fichajes aún no inscritos –Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo–. Por tanto, todos tienen que seguir trabajando con la máxima implicación, pero conscientes de que se puede dar un escenario similar al ocurrido con el Deportivo de La Coruña.

