El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros

LaLiga dio a conocer los límites coste - plantilla deportiva de Primera y Segunda división. El Granada, dentro de los conjuntos de LaLiga Hypermotion, figura con ... 4.298.000 euros en el este cómputo, el segundo más bajo de este campeonato, solo empeorado por la UD Almería, que presenta 3.395.000 euros. Estos datos indican que ambos clubes, que encaran su segunda temporada en la categoría tras sus respectivos descenso desde la élite, están excedidos. Es decir, que no están dentro de la regla 1:1 de gasto a la hora de hacer fichajes.

Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, respondió a IDEAL en el turno de preguntas sobre si la situación del Granada es delicada en lo económico. A este respecto, expresó: «Está en un proceso de adaptación a su nueva realidad después de no lograr el ascenso». «Lo bueno es que no existe deuda en el Granada», enfatizó.

Además, habló de posibles pretendientes a su adquisición. «A pesar de todo, es un club que ha tenido de manera permanente a interesados en su compra. No es una novedad. A LaLiga viene gente de fuera a preguntar por el Granada», desarrolló. «No podemos decir más porque estamos sometidos a la confidencialidad. Por tanto, no puedo decir si hay algo más o menos avanzado. Si que el interés es permanente», abundó Gómez.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió también respecto a la deuda que la propiedad china del Granada mantiene con la corporación del clubes por el impago de un contrato anterior de explotación de derechos televisivos. «No doy datos económicos, pero será la misma deuda. La matriz en China entró en concurso de acreedores y así estamos, con esta deuda», agregó sin más.

RANKING AL FINAL DEL MERCADO VERANIEGO:

1º Leganés: 14.773.000 euros.

2º UD Las Palmas: 13.377.000 euros.

3º Real Valladolid: 12.165.000 euros.

4º Racing de Santander. 12.106.000 euros.

5ª Málaga. 11.718.000 euros.

6º Huesca. 11.537.000 euros.

7º Sporting. 11.492.000 euros.

8º Deportivo de La Coruña. 11.490.000 euros.

9º Castellón. 11.334.000 euros

10º Real Zaragoza. 11.301.000 euros.

11º Córdoba. 10.092.000 euros.

12º Eibar. 8.985.000 euros.

13º Albacete. 8.511.000 euros.

14ª Burgos. 8.507.000 euros.

15ª Mirandés. 7.891.000 eruos.

16º Cádiz. 7.065.000 euros.

17º Cultural Leonesa. 6.898.000 eruos.

18º Ceuta. 6.713.000 euros.

19º Andorra. 6.461.000 euros.

20º Granada. 4.298.000 euros.

21º Almería. 3.395.000 euros.

* Real Sociedad B: computa dentro del límite de su primer equipo (128.259.000 euros)