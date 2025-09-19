Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Datos de LaLiga

El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros

Solo lo empeora la UD Almería, según la información difundida por LaLiga a septiembre de este año

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:24

LaLiga dio a conocer los límites coste - plantilla deportiva de Primera y Segunda división. El Granada, dentro de los conjuntos de LaLiga Hypermotion, figura con ... 4.298.000 euros en el este cómputo, el segundo más bajo de este campeonato, solo empeorado por la UD Almería, que presenta 3.395.000 euros. Estos datos indican que ambos clubes, que encaran su segunda temporada en la categoría tras sus respectivos descenso desde la élite, están excedidos. Es decir, que no están dentro de la regla 1:1 de gasto a la hora de hacer fichajes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros

El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros