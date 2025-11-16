Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los rojiblancos Astralaga, Gagnidze y Diallo se prepararn para defender un córner en Santander. LaLiga

Cambio en la clasificación

El Granada sale del descenso por ahora

El conjunto de Pacheta iguala a puntos al Huesca, Real Sociedad B, Málaga y Leganés

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:08

El Granada salió del descenso gracias al punto conquistado, aunque habrá que especificar que la situación es provisional. En estos momentos iguala al Huesca –al ... que adelanta–, Real Sociedad B, Málaga y Leganés, si bien solo jugó ya el filial donostiarra, que cayó 5-4 con el Castellón. Por detrás, habrá que ver qué reacción tienen en sus encuentros la Cultural Leonesa o el Mirandés. Todo sigue en un pañuelo.

