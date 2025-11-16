El Granada sale del descenso por ahora

El Granada salió del descenso gracias al punto conquistado, aunque habrá que especificar que la situación es provisional. En estos momentos iguala al Huesca –al ... que adelanta–, Real Sociedad B, Málaga y Leganés, si bien solo jugó ya el filial donostiarra, que cayó 5-4 con el Castellón. Por detrás, habrá que ver qué reacción tienen en sus encuentros la Cultural Leonesa o el Mirandés. Todo sigue en un pañuelo.

Lo cierto es que el duelo de El Sardinero reflejó lo que se esperaba del líder. Un conjunto poderoso en ataque, incluso con bajas importantes, pero con algunas serias debilidades atrás que el Granada supo aprovechar tras el descanso.

Los rojiblancos dieron síntomas preocupantes al comienzo. Una sensación de bloqueo absoluto, sobre todo en el centro del campo. Arnaiz fue un soplo de aire fresco en general al originar una nueva opción ofensiva. Poco a poco, el talaverano toca a la puerta de la titularidad. Lleva dos tantos en dos encuentros y ha dado muestra de su catálogo, sobre todo a la hora de definir.

Los rojiblancos han salvado con algo recaudado esta fecha FIFA. Con la lesión de Luca, es posible que Astralaga tenga que seguir bajo palos. Fue de menos a más.