Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Neva, en el último partido del Granada en el campo de la Cultural Leonesa. LOF

Calendario

El Granada CF ya sabe todos sus horarios de noviembre

Con el anuncio del partido con la Cultural Leonesa, los rojiblancos completan su calendario del mes que arranca

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El Granada CF ya sabe todos sus horarios del mes de noviembre. LaLiga anunció la fecha del compromiso que los rojiblancos tienen en la jornada ... 16, en su visita a la Cultural Leonesa. El partido se disputará el día 29 a las 16.15 horas en el estadio Reino de León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  10. 10

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada CF ya sabe todos sus horarios de noviembre

El Granada CF ya sabe todos sus horarios de noviembre