El Granada CF ya sabe todos sus horarios de noviembre

CalendarioEl Granada CF ya sabe todos sus horarios de noviembre
Con el anuncio del partido con la Cultural Leonesa, los rojiblancos completan su calendario del mes que arranca
Granada
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:54
El Granada CF ya sabe todos sus horarios del mes de noviembre. LaLiga anunció la fecha del compromiso que los rojiblancos tienen en la jornada ... 16, en su visita a la Cultural Leonesa. El partido se disputará el día 29 a las 16.15 horas en el estadio Reino de León.
Antes de esa fecha, el club nazarí afronta las siguientes citas: este próximo lunes, a las 20.30 horas, se desplaza para jugar en el estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid. El domingo 9 de noviembre, en Los Cármenes, el Granada se medirá al Real Zaragoza a las 18.30 horas. El sábado 15, en El Sardinero, los rojiblancos se las verán con el Racing Club de Santander a las 21 horas. El sábado 22, derbi en casa ante el Córdoba, a las 21 horas. Una semana después, acudirá a León. En diciembre, aparte de los encuentros de Liga, tendrá eliminatoria de Copa del Rey. El rival se conocerá el 11 de noviembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión