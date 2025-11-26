El Granada CF revive su trauma a balón parado

Las dos últimas jornadas del Granada revivieron el trauma a balón parado que parecía enterrado ya en septiembre. Los rojiblancos volvieron a encajar así tanto ... con el Córdoba como con el Racing, en saque de esquina en ambas ocasiones, pese a que también vino de ahí el gol de Manu Lama que al menos rascó un empate del derbi en Los Cármenes tras un cabezazo previo de Jorge Pascual a un buen envío de José Arnaiz. Pacheta tendrá que volver a insistirle a sus futbolistas en esta faceta del juego.

Con el Córdoba ocurrió a la vuelta del descanso, cuando Dalisson sacó en corto para Carracedo y este centró para el delantero Adrián Fuentes rematase a gol en el corazón del área pese a la marca de Oscar Naasei y al esfuerzo de Loïc Williams por anticiparse. En El Sardinero fue todavía en la primera parte, y para el 2-0, al ganar Javi Castro un lanzamiento de Iñigo Vicente al primer palo sin nadie que le estorbara. Poco pudo hacer Ander Astralaga en ninguno de esos dos tantos.

El Granada se había pasado nueve jornadas sin encajar a balón parado; en concreto, desde sus tablas en Burgos con Luca Zidane bajo palos. Entonces, y pese a la ventaja inicial que brindó Álex Sola, una jugada ensayada parecida a la del Córdoba en Los Cármenes permitió a Grego Sierra devolver la igualdad al marcador al encontrarse libre a la espalda de Rubén Alcaraz tras romper el fuera de juego Baïla Diallo.

Pacheta acabó muy enfadado tres jornadas atrás, con el Mirandés en el Zaidín, cuando dos saques de banda precedieron tanto al penalti que transformó el exrojiblanco Carlos Fernández como la diana decisiva de Gonzalo Petit tras empatar momentáneamente Pablo Sáenz. Días atrás, otro balón parado al área permitió a Arbilla ampliar la ventaja del Eibar en Ipurua.

Cambios en defensa

El Granada viene asentando varios cambios en defensa con respecto a las seis jornadas consecutivas durante las que mantuvo a sus diez jugadores de campo titulares. La lesión de Pau Casadesús provocó el desplazamiento de Oscar al lateral derecho y la vuelta de Loïc Williams a la zaga junto a Lama, y Pacheta esgrime el buen funcionamiento colectivo del equipo en general para que así continúen. Oscar muestra cada vez más aptitudes ahí, pese a sus dudas con el Zaragoza, y Loïc Williams recordó durante el derbi a su mejor versión de la campaña pasada.

El entrenador del Granada también insinuó que mantendrá a Astralaga como portero en detrimento de Luca. Acabar a 'cero' es su próxima tarea. También él tendrá que contribuir a que el balón parado no cause más goles. El gol de Matía Barzic en un saque de esquina que comenzó la remontada de la Cultural Leonesa en Cádiz supone un aviso.