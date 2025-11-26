Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adrián Fuentes celebra el gol del Córdoba en Los Cármenes. LaLiga
Goles en contra

El Granada CF revive su trauma a balón parado

Los rojiblancos encajan así por segunda jornada consecutiva pese a que ya parecían más firmes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:02

Las dos últimas jornadas del Granada revivieron el trauma a balón parado que parecía enterrado ya en septiembre. Los rojiblancos volvieron a encajar así tanto ... con el Córdoba como con el Racing, en saque de esquina en ambas ocasiones, pese a que también vino de ahí el gol de Manu Lama que al menos rascó un empate del derbi en Los Cármenes tras un cabezazo previo de Jorge Pascual a un buen envío de José Arnaiz. Pacheta tendrá que volver a insistirle a sus futbolistas en esta faceta del juego.

