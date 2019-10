El Granada es 'La resistencia'

En el vestuario del Granada se instaló la pasada campaña una idea. Con independencia de cómo fueran las circunstancias y de los avatares de cada partido el equipo rojiblanco debía ser la resistencia. Una familia más que un grupo, un equipo de gladiadores más que de deportistas. Esa receta los llevó a ascender a Primera la pasada campaña y de momento los tiene en la cima de la clasificación, en el segundo puesto para ser más exactos. El regreso a la senda de la victoria no fue sencillo para la escuadra de Diego Martínez, que se guardó tres puntos más en la nevera con mucho esfuerzo y con dos actuaciones sensacionales: la de Domingos Duarte (colosal en defensa y autor del único gol del encuentro) y la de Rui Silva, un antidisturbios que no permitió que ningún disparo enemigo terminase rebasando la línea de gol.

El equipo rojiblanco comenzó el duelo intentando ser profundo por las bandas, pero sin inquietar demasiado a un ordenado Osasuna. Diego Martínez retocó bastante el último once liguero que compitió ante el Real Madrid e introdujo cuatro cambios en su alineación. Dos fueron obligados (Martínez ocupó el lugar del sancionado Germán y Gonalons el del lesionado Montoro) mientras que Vadillo y Carlos Fernández reemplazaron a los internacionales Machís y Azeez por decisión técnica.

1 Granada CF Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Martínez, Neva; Gonalons, Herrera, Puertas, Vadillo (Machís, m.66); Carlos Fernández (Adrián Ramos, m. 85); y Soldado (Azeez, m.58). 0 CA Osasuna Rubén; Nacho Vidal, Aridane, Oier (Fran Mérida, m.61), Estupiñán; Roncaglia, Brasanac (Juan Villar, m.77),Moncayola, Roberto Torres; Brandon (Adrián, m.65); y Chimy Ávila. GOLES 1-0, m.38: Domingos Duarte. ÁRBITRO Amonestó a los locales Carlos Fernández así como a los visitantes Estupiñán, Brandon, Chimy Ávila, Aridane y Jagoba Arrasate (entrenador). También expulsó por doble amarilla al visitante Fran Mérida en el minuto 92 de partido. INCIDENCIAS Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 16.986 espectadores (cifra oficial).

La primera ocasión clara del choque fue para el Osasuna. Brandon se hizo con un balón sin dueño en la frontal del área y su disparo, algo esquinado, no encontró puerta por muy poco (m.17). El Osasuna colocó un cebo en el centro del campo por el que los mediocampistas rojiblancos parecían quedar atrapados. Ni Gonalons ni el siempre impetuoso Yangel Herrera lograban conectar con claridad con Carlos Fernández y Soldado mientras que en el bando contrario un pase delicatessen del 'Chimy' Ávila hacia Brandon dejó a éste solo ante Rui Silva, pero Domingos Duarte llegó en el último suspiro para rebañarle el balón al atacante osasunista. El esférico corrió hacia la posición de Brasanac pero el disparo de este, bastante escorado, fue estupendamente tapado por Rui Silva.

Eran malos momentos para el Granada, al que su público intentó levantar con una ovación al verlo tan enredado en ataque y tan sufridor en defensa ante un rival con las ideas muy claras. Los ánimos parecieron surtir efecto y en una jugada a balón parado Domingos Duarte cambió el destino del encuentro. Vadillo ejecutó un lanzamiento de falta desde la banda izquierda que el central portugués cabeceó junto al primer palo y, aunque Rubén llegó a tocarla, la bola acabó entrando en el fondo de la portería navarra.

Galería. Las notas de los jugadores del Granada CF, una a una. / JULIO PIÑERO

El gol aclaró el panorama para el Granada, que volvió a recuperar su buena relación con el esférico y generó alguna ocasión más como un cabezazo de Carlos Fernández al filo del descanso, que salió alto pero a su vez llevó el desasosigo al banquillo osasunista, donde al técnico Jagoba Arrasate no parecían entusiasmarle esos últimos minutos de su equipo.

El segundo tiempo también empezó con emociones fuertes. El Osasuna es un equipo guerrero y no estaba dispuesto a regalar los puntos, pero la entrada de Azeez al terreno de juego ayudó a mejorar a los locales y el primer balón que robó lo convirtió en un excelente pase para que Vadillo se internara en el área rival y le diera el pase de la muerte a un Carlos Fernández que tuvo la desgracia de ver el balón pasar entre sus dos piernas. Aunque el atacante se quedó en la línea de gol maldiciendo su suerte, el público rojiblanco no tardó en indultarlo y en corear su nombre. La respuesta no se hizo esperar. Roberto Torres recibió un balón en el centro del campo, vio adelantado a Rui Silva e intentó marcar el gol de la jornada con una vaselina que el portero luso terminó tocando con la yema de los dedos, lo justo para que el balón se estrellase en el larguero.

Hubo muchas protestas y mucha gresca en los últimos compases del encuentro, pero lo que al Granada le interesaba era fortalecer su centro del campo y dejar pocos espacios a los atacantes de Osasuna, algo que consiguió. La notable actuación de Víctor Díaz y los inegociables esfuerzos de atacantes como Carlos Fernández y Antonio Puertas ayudaron a los rojiblancos a robar balones que se convirtieron en peligrosos contrataques, aunque faltó algo de coordinación en mitad del nerviosismo.

Finalmente, Fran Mérida fue expulsado en el tiempo de descuento y el Granada terminó festejando un nuevo triunfo que lo transporta a una dimensión desconocida: los de Diego Martínez son segundos -provisionalmente- con 17 puntos. Ese mérito ya no se lo puede arrebatar nadie y el hacer soñar a su afición con más alegrías igual de grandes tampoco.