El Granada rebasa los 16.000 abonados ya

CampañaEl Granada rebasa los 16.000 abonados ya
El club anunció el día anterior que había alcanzado los 15.000 por la inauguración de la fase de nuevas altas
Granada
Martes, 12 de agosto 2025, 22:53
El Granada rebasó ya los 16.000 abonados en su campaña, según anunció el club este martes por la noche a la conclusión del segundo ... día de su fase de nuevas altas. La entidad ya se había congratulado en la jornada anterior por haber alcanzado los 15.000.
Todo apunta a que el Granada volverá a agotar los abonos disponibles, pese al 20% de subida general en el precio de los mismos. Las dos campañas anteriores acabó con 17.100 en Segunda división del curso pasado y 17.012 en Primera el ejercicio anterior. Ya no quedan citas previas para el trámite presencial.
