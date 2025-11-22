El Granada se reactiva de nuevo con mediapunta y sin pivote defensivo

Pacheta repitió alineación y también el mismo giro de guion cuando le tocó buscar el cambio de signo en el partido. El Granada se reactivó ... de nuevo con el empleo de un mediapunta, José Arnaiz, más una suerte de cambios para intentar buscar el gol tras el tanto inicial de Fuentes. Sola acabó de lateral derecho, Rodelas de extremo por delante y el centro del campo se despobló de especialistas defensivos.

R. I.

Parece que el burgalés es amigo de dar continuidad a ciertas formaciones. Insistió en Astralaga, que le dio la razón con varias paradas de mérito. También apostó por Loïc Williams y el valenciano cuajó su mejor papel de la temporada. Como curiosidad, no agotó sustituciones y dejó sin jugar a Pablo Sáenz tras la polémica en redes sociales, así como a Gagnidze.

Queda claro que no hay mucha más cera que la que arde, así que Pacheta se está abocando a agotar las energías de jugadores como Faye, Sola o Jorge Pascual. Mientras no vuelva Bouldini, no tiene muchas más variantes disponibles.

El conjunto volvió a encajar a balón parado, pero en su descargo también anotó bajo esta fórmula. La igualdad es la tónica habitual en la categoría y así se verificó en el derbi.