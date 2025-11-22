Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador Pacheta, con bufanda, antes del pitido inicial del derbi entre Granada y Córdoba. J. M. Baldomero

El entrenador | 6

El Granada se reactiva de nuevo con mediapunta y sin pivote defensivo

Como en Santander, Pacheta necesita recurrir a cambios ofensivos para abrazar al menos un punto

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:58

Pacheta repitió alineación y también el mismo giro de guion cuando le tocó buscar el cambio de signo en el partido. El Granada se reactivó ... de nuevo con el empleo de un mediapunta, José Arnaiz, más una suerte de cambios para intentar buscar el gol tras el tanto inicial de Fuentes. Sola acabó de lateral derecho, Rodelas de extremo por delante y el centro del campo se despobló de especialistas defensivos.

