El Granada se queda solo como colista

Segunda divisiónEl Granada se queda solo como colista
El Albacete puntúa en Zaragoza y deja a los rojiblancos como único equipo con un punto en la clasificación
Granada
Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:47
El empate a cero del Albacete en el campo del Zaragoza dejó al Granada como colista en Segunda división, único equipo con solo un punto. Las distancias no son excesivas, pero se subraya el peor arranque histórico del conjunto rojiblanco.
A ello añade unos número paupérrimos de goles a favor y en contra. Cuatro de los primeros, solo por delante del Zaragoza, precisamente; doce de los segundos, los mismos que llevan Almería y Ceuta y solo mejor que el Albacete, que ha encajado trece en este inicio de campeonato.
Ahora, el Granada afronta dos salidas, a Burgos, el lunes que viene, y luego a Huesca.
