Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de Los Cármenes. R, I.

El Granada se presenta en plazo a la concesión de Los Cármenes

El club rojiblanco anticipa el envío de los documentos, con el mismo proyecto de ampliación de aforo de la última vez

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:03

Comenta

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, anunció en la junta de gobierno local que el Granada CF ya se ... presentó este pasado jueves para optar a la concesión del estadio Nuevo Los Cármenes por los próximos cuatro años. Las autoridades municipales volvieron a abrir el concurso después de que, en el anterior, solo aspirara el club rojiblanco, pero fuera del plazo legal establecido. Ante lo ocurrido, presumiblemente por una confusión de fechas, la entidad deportiva no ha querido apurar los días y ya ha elevado la documentación pertinente. En ella, más que entrar en el detalle del proyecto en sí, se establece la intención de ampliar el aforo de la instalación, con una inversión estimada de 2,4 millones de euros. La idea sigue siendo la bajada de cota del césped, siempre que no haya problemas técnicos irresolubles para no perjudicar la visibilidad en otras zonas de la grada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  9. 9

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  10. 10 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada se presenta en plazo a la concesión de Los Cármenes

El Granada se presenta en plazo a la concesión de Los Cármenes