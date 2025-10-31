El Granada se presenta en plazo a la concesión de Los Cármenes El club rojiblanco anticipa el envío de los documentos, con el mismo proyecto de ampliación de aforo de la última vez

Rafael Lamelas Granada Viernes, 31 de octubre 2025, 11:03 | Actualizado 11:09h.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, anunció en la junta de gobierno local que el Granada CF ya se ... presentó este pasado jueves para optar a la concesión del estadio Nuevo Los Cármenes por los próximos cuatro años. Las autoridades municipales volvieron a abrir el concurso después de que, en el anterior, solo aspirara el club rojiblanco, pero fuera del plazo legal establecido. Ante lo ocurrido, presumiblemente por una confusión de fechas, la entidad deportiva no ha querido apurar los días y ya ha elevado la documentación pertinente. En ella, más que entrar en el detalle del proyecto en sí, se establece la intención de ampliar el aforo de la instalación, con una inversión estimada de 2,4 millones de euros. La idea sigue siendo la bajada de cota del césped, siempre que no haya problemas técnicos irresolubles para no perjudicar la visibilidad en otras zonas de la grada.

«Reaccionamos cuando hay un error y por eso sacamos una nueva autorización de uso por cuatro años. Ayer (por este jueves), entró en el registro la nueva solicitud del Granada para conseguirla, como ya había anunciado. Hay que esperar al 20 de noviembre, que acaba el plazo. Si cumple los requisitos y no hay otro candidato, se aceptará. Prometemos celeridad. La comisión se reunirá de manera inmediata cuando expire el plazo», detalló Saavedra. Una vez que ocurra esto y se certifique que el beneficiado es el Granada, el club profundizaría en su proyecto. Antes, con arranque previsto para el verano que viene, llegará el arreglo de los daños estructurales de Los Cármenes, mediante la inversión de 2,7 millones aprobada por la Diputación de Granada. La siguiente fase sería la de ampliación del campo, mientras que la tercera sería el cierre de las esquinas, que corre a cargo del Ayuntamiento de Granada. El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, anticipó que las grúas estarían en la instalación el próximo verano y que las esquinas de obra estarían culminadas antes del final del mandato actual, en 2027.

