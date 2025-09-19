El Granada CF presenta medidas de acercamiento a sus aficionados

R. I. Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:42 Comenta Compartir

El Granada se ha propuesto ser una entidad más accesible y conectada con su masa social y su afición. Para ello, propone una serie de acciones concretas y medidas para construir un entorno social más cercano y vivo, más participativo en las iniciativas del club.

Entre las propuestas, un nuevo Consejo Social, cuya función principal será la de representar a las instituciones y colectivos destacados de la ciudad y de la provincia para reforzar la cercanía a la sociedad civil y la visibilidad del club, convirtiéndose en un nexo con el consejo de administración de la entidad rojiblanca.

También se encuentra una oficina de atención al granadinista, cuya función principal será la de atender, canalizar y dar respuesta ágil a las peñas, colectivos y abonados en general, mostrando un compromiso firme con sus demandas y problemas. Esta acción implicará el trabajo común de diferentes áreas del club, como son comunicación, social, protocolo, ticketing, marketing y seguridad, manifestando interés por las inquietudes o situaciones que afecten a los colectivos granadinistas.

Creará un grupo de trabajo, 'Red Granadinista', integrado por los diferentes departamentos que compondrán esta oficina de atención al granadinista, para generar un espacio de coparticipación, incentivando acciones concretas que llevará a cabo el club, como los desplazamientos organizados, las 'fan zone' o diversos actos de la Fundación Granada CF con las múltiples asociaciones con las que trabaja.

Por otro lado, se estrenará 'Granada Studios', un canal específico donde poder seguir los diferentes partidos de la cantera rojiblanca, incluidos los del Club Recreativo Granada. Contará con espacios específicos para contenidos digitales, en los que participarán periodistas, aficionados y diversos protagonistas pertenecientes a la entidad.

Lanzará una newsletter dirigida a los colectivos y asociaciones rojiblancos y un canal, 'La Voz Granadinista', que mejorará la comunicación entre el club y el granadinismo. Otra de las acciones es la gala anual Granada CF, un acto de reconocimiento a aquellas personas cuyos méritos se identifiquen con los valores del club en diferentes ámbitos relacionados con una actividad profesional o social en torno a la entidad rojiblanca. Los galardonados serán elegidos por un jurado formado por invitación y compuesto por personas de calado social en la ciudad de Granada y existirán seis categorías: fidelidad, periodístico (texto y foto), trayectoria, valores del Granada CF y premio especial Fundación Granada CF.

El Granada pondrá en funcionamiento una plataforma de encuestas digitales y un buzón de propuestas para hacer partícipe a su afición; un plan de acercamiento a los más jóvenes con visitas y charlas a los colegios de la provincia; y los talleres 'Conoce tu Club', en los que grupos de aficionados asistirán a un taller explicativo para explicar el funcionamiento de todas las áreas que lo componen, con la intervención de los directores y responsables de los diferentes departamentos.

