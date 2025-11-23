Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Souleymane Faye encara a un rival del Córdoba en el derbi. J. M. Baldomero

Análisis

El Granada posee uno de los peores balances de penaltis de Segunda

El cuadro nazarí permanece inédito en cuanto a lanzamientos a favor desde los once metros, no así en contra

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:54

Comenta

El Granada es uno de los tres equipos de Segunda que no han disparado desde los once metros desde el arranque de la competición. Junto ... a Cádiz y Las Palmas, los nazaríes no han gozado de dicha posibilidad, aunque sí que han tenido que 'defender' penas máximas en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9

    A un palo de otra remontada
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada posee uno de los peores balances de penaltis de Segunda

El Granada posee uno de los peores balances de penaltis de Segunda