El Granada posee uno de los peores balances de penaltis de Segunda

El Granada es uno de los tres equipos de Segunda que no han disparado desde los once metros desde el arranque de la competición. Junto ... a Cádiz y Las Palmas, los nazaríes no han gozado de dicha posibilidad, aunque sí que han tenido que 'defender' penas máximas en contra.

Con tres penaltis cometidos, los de Pacheta se erigen como el quinto club más perjudicado de LaLiga Hypermotion. Iguala con Almería, Castellón, Albacete y Racing, aunque estos sí que se han estrenado ya con cinco, tres, uno y dos lanzamientos a favor, respectivamente.

Más castigados todavía se encuentran Sporting, Valladolid y Cultural Leonesa con cuatro penas máximas en favor del contrario. Se lleva la palma el Eibar, con cinco. Por el contrario, todos ellos dispusieron de penaltis a favor: uno anotado los leoneses, tres convertidos tanto asturianos como pucelanos, y dos aciertos de tres totales en el caso de los armeros, los únicos de estos cuatro que ocupan una posición comprometida en la tabla al encontrarse un punto por encima del descenso –marcado por el Granada, con 16 puntos–.

Por su parte, Valladolid, Cultural y Sporting marchan en décima, undécima y duodécima posición, igualados los tres a 20 puntos. Entre los que más penas máximas lanzan se hallan el Burgos con seis, el Almería con cinco, y la Real Sociedad B y el Deportivo con cuatro cada uno, aunque los 'txuri urdin' fallaron uno al igual que los indálicos.