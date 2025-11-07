El Granada 'pierde' a Gael Joel y mantiene la incógnita de Hongla

InternacionalesEl Granada 'pierde' a Gael Joel y mantiene la incógnita de Hongla
El lateral afrontará dos amistosos con la selección de Guinea Ecuatorial, mientras que Camerún no difunde de momento la inclusión del pivote en su convocatoria
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:09
El Granada no podrá contar la próxima semana con Gael Joel, convocado por Guinea Ecuatorial para el parón de selecciones. El combinado africano afrontará dos ... amistosos en Turquía, uno ante Zambia el viernes 14 y otro frente a Madagascar el lunes 17.
El club mantiene la incógnita de Martin Hongla, pues Camerún aún no ha hecho oficial su lista para enfrentarse el jueves 13 en Rabat a la República Democrática del Congo por la semifinal de la clasificación para el Mundial de 2026. La final, el domingo 16 y también en la ciudad marroquí.
