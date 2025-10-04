Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas abrazan a Rubén Alcaraz tras su gol. José Miguel Baldomero

Granada - Real Sociedad B | La crónica

El Granada se permite un atracón

Los rojiblancos degustan una primera parte plácida, con cinco golazos, pero de digestión difícil en la segunda mitad, aunque la segunda victoria consecutiva del equipo nunca llegó a peligrar

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:06

Muchos meses de ayuno de victorias concluyeron con un atracón de goles en Los Cármenes. Un disfrute para el paladar en la primera parte con ... una digestión complicada en la segunda mitad, en la que hizo falta la sal de frutas para no irse de vientre tras el banquete ante el despertar de los jóvenes donostiarras, convidados de piedra hasta entonces. Fue insuficiente la reacción de los chavales porque el Granada se había hartado antes, degustando entrantes, dos platos principales, postre y café antes del descanso, con hambre acumulada. El partido confirmó la emergencia de varios futbolistas, como Faye, Sola y Alcaraz, y hasta dejó tiempo para buscar recuperaciones de algunos orillados, sin tanto éxito en ello. Pacheta quiere a todos a la mesa.

