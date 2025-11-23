El Granada, entre los más perjudicados de Segunda en el saldo de expulsiones

El granadinismo aún le da vueltas a la jugada de la discordia del derbi ante el Córdoba del sábado en Los Cármenes. La expulsión del ... blanquiverde Carlos Isaac, anulada luego por el mismo colegiado que la decretó tras pasar por el monitor del videoarbitraje, habría marcado sobremanera el partido al dejar en inferioridad numérica a los visitantes desde el primer cuarto de hora, con 'gafas' todavía en el marcador. Sin embargo, la tecnología entró en acción e impidió una situación completamente desconocida aún para los rojiblancos.

MÁS INFORMACIÓN Los rojiblancos poseen uno de los peores balances de penaltis de Segunda

En lo que va de temporada el Granada jamás ha actuado contra diez jugadores, pero sí que le ha tocado desempeñarse en varias ocasiones con un nazarí menos. En total, esto ha ocurrido en cuatro jornadas de Segunda –Deportivo de La Coruña en casa, Eibar a domicilio, Mirandés de nuevo como local y Valladolid lejos de Los Cármenes–, compromisos en los que el cuadro de Pacheta cayó derrotado sin excepción.

En base a los datos del portal Sofascore, el segundo peor saldo de expulsiones a favor y en contra de la categoría de plata pertenece al Granada, con un acumulado de 101 minutos disputados en inferioridad en lo que va de Liga. El más perjudicado es el Zaragoza, con cinco tarjetas rojas recibidas –la última, este mismo fin de semana– y 106 minutos jugados con uno menos, aunque sí que dispuso de 45 minutos con superioridad frente al Sporting.

El conjunto asturiano se lleva el bronce en este podio negativo, con cero expulsiones a favor y 86 minutos jugando con diez a causa de tres rojas recibidas en estos quince primeros encuentros ligueros.

Favorecidos

Por el contrario, en el top de favorecidos por superioridad numérica se hallan el Racing, el Deportivo, el Cádiz y el Burgos –estos dos últimos, igualados a 91 minutos jugados contra diez con dos rojas a favor y ninguna en contra–. En el caso de los gallegos, la diferencia se eleva a tres expulsiones, pero el tiempo disputado con uno más disminuye a los 84 minutos.

Nada que ver con el cuadro cántabro, que corona el ránking con siete rojas a favor y cero en contra, con 186 minutos en total jugando ante rivales con menos efectivos de los reglamentarios. Como cabría esperar, esta ventaja competitiva coincide con una posición más elevada en la tabla que la de los rojiblancos, con tres de los anteriores situados entre el ascenso directo y el 'play off' –los amarillos ocupan el octavo puesto, a un solo punto de la promoción–.