Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Álex Sola camina cabizbajo por el césped de Los Cármenes tras encajar el Granada el tanto del cordobesista Fuentes. J. M. Baldomero

Resaca

El Granada, entre los más perjudicados de Segunda en el saldo de expulsiones

Los rojiblancos marchan segundos en cuanto a número de minutos disputados en inferioridad, sin llegar a actuar aún contra diez tras la jugada polémica del derbi contra el Córdoba

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El granadinismo aún le da vueltas a la jugada de la discordia del derbi ante el Córdoba del sábado en Los Cármenes. La expulsión del ... blanquiverde Carlos Isaac, anulada luego por el mismo colegiado que la decretó tras pasar por el monitor del videoarbitraje, habría marcado sobremanera el partido al dejar en inferioridad numérica a los visitantes desde el primer cuarto de hora, con 'gafas' todavía en el marcador. Sin embargo, la tecnología entró en acción e impidió una situación completamente desconocida aún para los rojiblancos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9

    A un palo de otra remontada
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada, entre los más perjudicados de Segunda en el saldo de expulsiones

El Granada, entre los más perjudicados de Segunda en el saldo de expulsiones