Pacheta, durante el partido. J. M. Baldomero
El entrenador | 7

El Granada de Pacheta madura pero muestra un filo romo en ataque

La lesión de Bouldini trastoca los planes del técnico, quien ha logrado que su equipo no cometa errores de consideración

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:21

Advertía Pacheta que su equipo evolucionaba por el buen camino incluso cuando no acompañaban los resultados y esta mejoría se palpa incluso cuando el Granada ... no gana. Poco a poco, el técnico burgalés ha logrado que su conjunto no cometa errores de consideración. En un día en el que se miraba a la portería por la presencia del joven Iker García, tanto el meta como la retaguardia dejaron el expediente impoluto.

