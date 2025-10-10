El Granada de Pacheta madura pero muestra un filo romo en ataque

Advertía Pacheta que su equipo evolucionaba por el buen camino incluso cuando no acompañaban los resultados y esta mejoría se palpa incluso cuando el Granada ... no gana. Poco a poco, el técnico burgalés ha logrado que su conjunto no cometa errores de consideración. En un día en el que se miraba a la portería por la presencia del joven Iker García, tanto el meta como la retaguardia dejaron el expediente impoluto.

R. I.

A Pacheta le trastocó los planes la lesión de Bouldini. Jorge Pascual hizo un enorme trabajo de desgaste, pero sin profundidad en el área, bajo unas condiciones que el marroquí podía exprimir en el tramo final. Su percance varió todo porque no hay otro delantero en la plantilla y tuvo que fijar la posición Souleymane Faye, con muchos kilómetros ya en las piernas.

Todo quedó en manos de golpe de inspiración. Fue incesante Sola, pero sin perforar el arco contrario. Buscó Pacheta la ayuda de Gagnidze en el centro, pero apareció lo justo. También se abocó de nuevo a Pablo Sáenz, pero apenas se mostró a balón parado. El último giro ya fue con Trigueros y Cortés, pero Horkas siguió sin probar sus guantes. Tampoco Iker García, que salvó la papeleta con nota.