Pau Casadesús y Oscar salen al paso de Jastin durante un ataque del Andorra. LOF

Clasificación en Segunda

El Granada se ve obligado a sumar de tres en tres para salir del descenso

Encadenar cinco jornadas sin perder no basta a los rojiblancos, a un punto del corte con la permanencia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:30

Comenta

Encadenar cinco jornadas sin perder, y hasta siete sin merecerlo tampoco de acuerdo a Pacheta al incluir la derrota con el Leganés en Los Cármenes, ... no basta de momento al Granada para salir de los puestos de descenso. Los rojiblancos se ven obligados a sumar de tres en tres para dejar atrás definitivamente su mal inicio de campeonato, a un punto del corte con la permanencia al vencer el Albacete en Castellón este pasado domingo.

