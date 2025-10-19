El Granada se ve obligado a sumar de tres en tres para salir del descenso

Encadenar cinco jornadas sin perder, y hasta siete sin merecerlo tampoco de acuerdo a Pacheta al incluir la derrota con el Leganés en Los Cármenes, ... no basta de momento al Granada para salir de los puestos de descenso. Los rojiblancos se ven obligados a sumar de tres en tres para dejar atrás definitivamente su mal inicio de campeonato, a un punto del corte con la permanencia al vencer el Albacete en Castellón este pasado domingo.

Sin victorias hasta el séptimo partido de la temporada, en Huesca al filo de octubre ya, el Granada únicamente pudo enlazar un triunfo más con la 'manita' a la Real Sociedad B en Los Cármenes que sí le catapultó fuera de la zona roja desde el mismísimo puesto de colista incluso. Sin embargo, empatar con la recién descendida UD Las Palmas en el Zaidín con Iker García como portero lo devolvió abajo, y tampoco sumar en Andorra lo subsanó.

La última vez que los rojiblancos ganaron tres jornadas consecutivas fue en abril, todavía con Fran Escribá como entrenador, al derrotar al Almería en Los Cármenes y al Albacete y al Cartagena en dos salidas seguidas. Una secuencia que metió al equipo en 'play off' de ascenso y que no tenía más precedente que las cuatro conquistas de octubre al vencer en casa del Mirandés, con el Córdoba y el Tenerife en el Zaidín y en Castellón.

El Granada espera abrir este mismo sábado en Los Cármenes una racha positiva que lo aleje definitivamente del descenso. Los rojiblancos afrontarán el derbi con el Cádiz con dos días más de descanso al recibir los amarillos al Burgos este lunes. Con el inciso de la Copa del Rey con el Roda, los rojiblancos se desplazarán a continuación hasta Valladolid el lunes 3 de noviembre antes de volver al Zaidín con el Zaragoza el domingo siguiente. La dolorosa vuelta a Santander, un nuevo derbi en casa con el Córdoba como rival y la visita a la Cultural Leonesa cerrarán el mes.

Víctimas del arranque

Como ya pasó la temporada pasada, aunque con otras circunstancias y sobre todo otras expectativas, el Granada vuelve a ser víctima de un pésimo arranque competitivo. Entonces, con Guille Abascal como entrenador, al equipo le costó cuatro partidos lograr la primera victoria en Los Cármenes y ni tan siquiera la de Ferrol le ayudó a meterse en el 'play off'. De ahí el cese del sevillano aún en septiembre, aunque la irregularidad volviera a castigar a los rojiblancos al mes del revulsivo de Escribá sin concederles continuidad allí donde la anhelaban y sin pisar ni tan siquiera el ascenso directo.

Las tres derrotas con las que el Granada inauguró el campeonato con Pacheta hasta hundirse en el fondo de la clasificación no le costaron el puesto al entrenador esta vez, tampoco las seis sin ganar, pero aún suponen una rémora para la remontada del equipo en la tabla por más que el entrenador insista en que no la mirará hasta mayo. El club asume lo que puede exigir a la plantilla, pero si hay alguien convencido de que tirará hacia arriba ese es el técnico burgalés.

Una de las reivindicaciones de Pacheta pasa por recordar que muchos equipos empiezan abajo y acaban arriba, y viceversa, y sobre todo en Segunda división. Hace ahora un año, el Zaragoza y el Castellón acompañaban al Granada en el 'play off' y terminaron logrando la permanencia por los pelos; y en descenso estaba el Cádiz, ya junto a Racing de Ferrol, Cartagena y Tenerife, equipos a los que no hubo quien salvara. Si la historia se repitiera por abajo, los rojiblancos pelearían por ser la excepción.