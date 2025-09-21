El Granada, con una novedad en la convocatoria

Granada CFEl Granada, con una novedad en la convocatoria
Se vuelve a quedar fuera Bouldini
Granada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:31
El Granada presentó una gran novedad en su convocatoria para Burgos. El lateral izquierdo Baïla Diallo fue incluido en la lista de 21 futbolistas que ... difundió el club rojiblanco, en la que no entra Moha Bouldini por lesión. Los demás, están todos disponibles. El técnico burgalés recurrió al recreativista Samu Cortés, ya habitual en la dinámica del primer equipo.
Convocatoria:
Porteros: Astralaga y Zidane.
Defensas: Sola, Pau Casadesús, Oscar, Lama, Loïc Williams, Hormigo y Diallo.
Centrocampistas: Alcaraz, Hongla, Sergio Ruiz, Alemañ, Manu Trigueros, Gadnidze, Pablo Sáenz, Faye, Rodelas y Samu Cortés.
Delantero: Jorge Pascual y Arnaiz.
