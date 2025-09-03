Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Aguado es un centrocampista muy de gusto de Pacheta y que está libre tras acabar contrato el pasado mes de junio. Espanyol

Granada CF

El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre

Se trata de un jugador de la plena confianza de Pacheta, quien lo dirigió en el Valladolid, para reforzar la parcela más creativa

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19

El Granada negocia el fichaje de Álvaro Aguado pese al cierre del mercado veraniego de incorporaciones, al ser agente libre desde el pasado 30 de ... junio, cuando acabó contrato con el Espanyol. Desde entonces, el centrocampista jienense, de 29 años, busca destino y solo puede recalar en clubes que tengan fichas disponibles, como es el caso del Granada, que solo cuenta con 18 licencias profesionales de las 25 máximas.

