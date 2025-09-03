El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre

El Granada negocia el fichaje de Álvaro Aguado pese al cierre del mercado veraniego de incorporaciones, al ser agente libre desde el pasado 30 de ... junio, cuando acabó contrato con el Espanyol. Desde entonces, el centrocampista jienense, de 29 años, busca destino y solo puede recalar en clubes que tengan fichas disponibles, como es el caso del Granada, que solo cuenta con 18 licencias profesionales de las 25 máximas.

En cualquier caso, es primordial que el salario final del futbolista esté dentro de los parámetros económicos de los nazaríes, con el sobrante que haya en su límite salarial tras sus dos últimas operaciones, la incorporación de Álex Sola por una campaña y la llegada como cedido del georgiano Luka Gagnidze, mediocentro como Aguado.

El jienense es un futbolista del agrado del técnico José Rojo Pacheta, que lo dirigió en el Real Valladolid, siendo uno de los pilares en la medular de una escuadra que conquistó el ascenso a Primera división. Disputó 41 partidos, 34 como titular, con siete goles. También siguió como pucelano la campaña siguiente, en la máxima categoría, con 34 encuentros, 18 de inicio, sufriendo el descenso de categoría.

Al acabar su vinculación y se sumó al proyecto del Espanyol, en el que de nuevo celebró un salto a la élite, jugando en 32 enfrentamientos, 25 de ellos desde el principio. Una vez en Primera, no contó tanto para el preparador Manolo González, con solo 16 apariciones, cuatro de titular. Aun así, metió tres goles.

Se trata de un futbolista con visión de juego y capacidad de distribución del balón, de la confianza de Pacheta, que exige mucho a los pivotes. De hecho, fue quien le llamó al comienzo del periodo de refuerzos para tentarlo, pero en aquellos momentos hubo algunas dudas internas precisamente porque venía con un salario considerable desde Primera. El tiempo ha pasado, Aguado no ha encontrado acomodo y la puerta del Granada siempre se quedó entreabierta por parte del técnico burgalés, quien parece claro que le quiere dar una vuelta de tuerca a su sala de máquinas.

Reforzar la medular

Aparece como una de las debilidades mostradas por los rojiblancos en estas tres primeras jornadas. Entre el comportamiento de Martin Hongla –que ha estado en la rampa de salida y se perdió así el choque con el Mirandés, pero que de momento se queda– y el rendimiento de Manu Trigueros –que se ha topado con partidos muy físicos con poca ayuda–, el Granada se ha fracturado por la mitad y no le ha puesto remedio ni el impulso de Sergio Ruiz. Pacheta no ha terminado de apostar por opciones como la de Dominique o Alemañ, pero puede que con la llegada de Gagnidze y la posible de Aguado tenga otra fórmula a mano, que le permita incluso variar hacia el 4-3-3, el que sí empleó en aquellas tres jornadas del final liguero.

Por otra parte, Aguado tiene abierto un proceso judicial por una supuesta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol que todavía no ha quedado resuelto. Durante el proceso, el jugador ha insistido en todo momento en que las relaciones con esta persona fueron consentidas. Está por aclarar si el Granada incluiría alguna cláusula al respecto ante una hipotética condena.