El Granada, necesitado de una catarsis para aspirar al ascenso

El inaceptable partido del Granada en Málaga obliga al equipo a una catarsis si quiere aspirar todavía al ascenso de categoría. Por encima de las ... cuentas con la clasificación delante, el grupo se tiene que transformar desde dentro y su cuerpo técnico, con el entrenador de la cabeza, ha de tomar medidas radicales para que los rojiblancos muestren un poso competitivo que desapareció en La Rosaleda y que solo se concentra, con excepciones, en los encuentros de casa.

Semejante debacle constata que el plantel aprendió poco de los avisos de Albacete y Cartagena, donde la victoria estuvo en cuestión hasta la llegada de los tantos rojiblancos. Solo Diego Mariño mantiene una regularidad mediante paradas brillantes, con la única excepción del gol que encajó en Tenerife de falta directa. Sin el vigués, quizás la esperanza de estar en promoción ya se habría disipado. El papel aguanta los números, pero se requiere un propósito de enmienda.

Todo empieza en el centro del campo. Escribá asentó el trivote durante la mejor secuencia reciente, pero sus mejores tramos han coincido con Manu Trigueros en el campo, con la única salvedad del arranque en Cartagonova. Pese a algunos elogios en rueda de prensa, el preparador valenciano muestra dudas sobre si el talaverano se puede adaptar a encuentros de mucho ritmo. Lo que sí está claro es que toma buenas decisiones con el balón y no le puede la presión, algo fundamental en citas igualadas por la intensidad rival.

La prioridad de Escribá ha sido la estructura con Sergio Ruiz de eje y Hongla y Villar abiertos. El cántabro se vio desbordado ante Larrubia por la falta de ayuda de sus acompañantes. Hongla, reconvertido en volante desde el Belmonte como en su selección, a veces olvida la importancia de contener y ayudar en la marca, obsesionado con incorporarse al ataque, con frecuencia de manera poco reflexiva. Añade a ello esa gestualidad que le hace parecer displicente.

A Villar le pasa algo parecido, aunque se muestre angustiado ante el error. Cuando tiene el día, es magnífico, pero si se enreda y le toca perseguir más que tener la pelota, se difumina. En poco contribuyen los extremos, muy individualistas, pendientes de su inspiración. A Rebbach, Escribá no se corta en criticarle por alguna desatención, pero siempre acaba jugando. Tsitaishvili es más disciplinado, pero cuando no se va de su par se diluye como otros. Esto deja aislado a Lucas Boyé.

Atrás, Mariño resuelve lo que no contienen los demás. Rubén Sánchez tiende a abusar de las arrancadas, la mayoría por dentro, que en caso de pérdida dejan desguarnecida su banda. A Rubio le toca apagar muchos fuegos y es de los que más concentrado parece, pese a que se marcha en julio. Loïc está falto de esa energía previa a su lesión y su potencia de vez en cuando le hace rebajar el control y cometer errores impropios. Brau acaba de salir de lesión y aunque se proyecta más que Neva, le faltan 'piernas' aún para desplegarse.

El panorama no es halagüeño con los habituales, pero tampoco con varios suplentes. Rodelas, que puede volver a actuar por la baja de Giorgi, no rompe como lo hacía cuando se lastimó, aunque seguramente le falte algo de confianza. Borja Bastón llegó tarde a casi todo en tierras costasoleñas, con movimientos de delantero, pero sin la firmeza de antaño. Ricard o Reinier hace tiempo que salieron de las fotos de inicio y no se enchufaron bien al encuentro. Lama cumplió cuando conformó la zaga de tres centrales, un sistema que Escribá ha probado menos.

Él tendrá que valorar si necesita remodelar su alineación o tocar el dibujo. Igual no se puede quedar. Tiene muchos días para pensarlo hasta jugar con el Eibar. Tal vez, demasiados.