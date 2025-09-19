El ex del Granada Matteo Tognozzi apunta a fichar por el Río Ave portugués

Granada CFEl ex del Granada Matteo Tognozzi apunta a fichar por el Río Ave portugués
Lo avanzó el periodista Fabrizio Romano
Granada
Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:22
El exdirector deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, apunta a fichar por el Río Ave, del campeonato portugués, de acuerdo con la información avanzada por el ... periodista Fabrizio Romano.
El italiano se enrolaría en este proyecto con un contrato a largo plazo, después de que se le relacionara tanto con un regreso a la Juventus de Turín como con la posibilidad de formar parte de la estructura técnica del Arsenal inglés. Su destino, según Romano, estaría en tierras lusas para comandar un proyecto después de su salida del Granada en febrero de 2025.
