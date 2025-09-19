Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matteo Tognozzi, exdirector deportivo del Granada, en una foto de archivo. Ariel C. Rojas

Granada CF

El ex del Granada Matteo Tognozzi apunta a fichar por el Río Ave portugués

Lo avanzó el periodista Fabrizio Romano

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:22

El exdirector deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, apunta a fichar por el Río Ave, del campeonato portugués, de acuerdo con la información avanzada por el ... periodista Fabrizio Romano.

